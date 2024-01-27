РФ может атаковать в ближайшие недели Харьковскую область, — Генштаб Эстонии

Начальник Генштаба Ээро Ребо отмечает, что оккупанты могут осуществить атаку для того, чтобы оттянуть украинские силы с Купянского направления, которое находится под основным ударом российских войск.

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Вероятно, что в ближайшие недели Россия может попытаться осуществить атаку на Харьковскую область. Об этом сообщил начальник Генштаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо, пишет ERR.

По его словам, целью такой атаки может быть попытка оттянуть украинские войска с Купянского направления, на котором враг сконцентрировал свое внимание. Также Ребо сказал, что на донецком направлении продолжаются активные бои под Бахмутом, Авдеевкой и Донецком.

В частности, вражеские силы сконцентрировались на Авдеевке, а в середине города российские военные проводят разведку. Однако такие действия оккупантов не означают, что они прорвались или препятствуют логистике ВСУ.

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На Запорожском направлении активные боевые действия продолжаются неподалеку от поселка Великая Новоселка. Однако там ни украинские, ни российские военные не достигают прогресса.

На Херсонском направлении украинские военные продолжают удерживать плацдарм на восточном берегу Днепра.

Также Ээро Ребо прокомментировал падение в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76. По его словам, на сегодня они не имеют точной информации о том, что именно или кто был на борту. Причиной этому является то, что Россия не хочет сотрудничать с международными органами по безопасности полетов.

Наступление на Харьковскую область — что известно

В начале января иностранные медиа писали, что Россия готовится к новому наступлению на Харьковскую область. Отмечалось, что оккупанты могут усилить воздушные атаки и вскоре осуществить сухопутное наступление. Впрочем возможную дату наступления называли 15 января.

По словам представителя ГУР Андрея Черняка, ВС РФ действительно начали накапливать свои силы, однако они не могли подтвердить, что оккупанты готовят наступление именно на эту дату. Также глава областной военной администрации Олег Синегубов отмечал, что в регионе не наблюдается скопления российских войск.

Между тем как писал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко 5 января, вдоль границы оккупанты сконцентрировали группировки войск — "Брянск", "Белгород" и "Курск". По его мнению, "экстремальную" угрозу для Харькова должна представлять группировка "Белгород", в состав которой входит 11,5 тысяч военных.

Напомним, недавно в Financial Times сообщили, что РФ может готовить новое наступление на Украину уже этим летом. Ссылаясь на свои источники журналисты отмечали, что целью оккупантов будет полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Также враг может попытаться осуществить наступление на Харьков или Киев.