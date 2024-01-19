"Завоювати Україну": РФ може планувати новий наступ на Київ, — Financial Times

За даними американської розвідки, цілі російського президента Володимира Путіна щодо захоплення території України залишаються незмінними.

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Російська Федерація може планувати новий великомасштабний наступ на Україну вже цього літа. Про це пише Financial Times з посиланням на представників українських силових структур.

За даними анонімних джерел, метою росіян буде повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Крім того, співрозмовники видання не виключають, що росіяни можуть ще раз спробувати окупувати Харків або Київ.

Журналісти також підкреслили, посилаючись на дані американської розвідки, що кінцева мета резидента Росії Володимира Путіна — завоювати Україну і підпорядкувати її народ — залишається незмінною.

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Як зазначають автори статті, останніми місяцями Росія отримала допомогу від КНДР у вигляді артилерійських снарядів і ракет, а також наростила виробництво зброї та боєприпасів, зокрема завдяки китайським чіпам.

Водночас науковий співробітник Українського національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков вказав на те, що наразі ні Росія, ні Україна не здатні створити і використовувати чисельну перевагу.

"Очевидно, що обом сторонам складно залучити, навчати і підтримувати збройні сили", — зазначив аналітик.

Тим часом у США вважають, що Сили оборони України можуть продовжувати шукати слабкі місця в російській обороні, щоб використовувати їх, коли з'явиться така можливість. Крім того, Київ може продовжити повітряні атаки на великі відстані з використанням ракет і безпілотників по Чорноморському флоту РФ і аеродромах у Криму.

Нагадаємо, командувач сухопутними військами України Олександр Сирський в інтерв'ю від 15 січня заявив, що в українських сил усе ще є шанси просунутися на полі бою, як восени 2022 року.

Сирський також зазначив, що ширше застосування безпілотних літальних апаратів Україною і Росією змусило змінити тактику ведення бойових дій.