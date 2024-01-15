Наступ батальйону — рідкість: БПЛА змусили РФ змінити тактику, — Сирський

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ, у відповідь на наступ Росіян українські захисники проводять невеликі контратаки, які він схарактеризував як "активну оборону".

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Ширше застосування безпілотних літальних апаратів Україною і Росією змусило змінити тактику ведення бойових дій. Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю агентству Reuters.

За словами командувача, обидві сторони зараз ведуть менш масштабні бойові дії для економії боєприпасів і збереження життів людей. За його словами, Росія також навчилася реагувати й запобігати втратам.

"Наступальні операції на рівні батальйону — велика рідкість", — сказав Сирський.

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При цьому, за словами Сирського, Збройні сили Росії наступають за кількома напрямками вздовж східного фронту, прагнучи встановити повний контроль над промисловою зоною Донбасу, попри великі втрати в людях і техніці.

Також, за інформацією командувача, РФ сподівається повернути втрачені позиції в Херсонській і Запорізькій областях.

У відповідь українські військові здійснюють невеликі контратаки, які Сирський схарактеризував як "активну оборону". Вони змушують противника постійно бути напоготові, досліджуючи можливості для контрударів і прагнучи повернути собі ініціативу.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Reuters командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у Сил оборони все ще є шанси просунутися на полі бою, як це було восени 2022 року.

Також Сирський заявив, що для успішного здійснення бойових операцій Україні потрібна велика кількість військових літаків, таких як американські штурмовики A-10, призначені для підтримки піхоти, а також літаки, обладнані можливістю випуску крилатих ракет великої дальності.