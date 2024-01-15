Наступление батальона – редкость: БПЛА заставили РФ сменить тактику, — Сырский

По словам командующего Сухопутных войск ВСУ, в ответ на наступление Россиян украинские защитники проводят небольшие контратаки, которые он охарактеризовал как "активную оборону".

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Более широкое применение беспилотных летательных аппаратов Украиной и Россией заставило изменить тактику ведения боевых действий. Об этом рассказал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в интервью агентству Reuters.

По словам командующего, обе стороны сейчас ведут менее масштабные боевые действия для экономии боеприпасов и сохранения жизней людей. По его словам, Россия также научилась реагировать и предотвращать потери.

"Наступательные операции на уровне батальона — большая редкость", — сказал Сырский.

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Все время переносят даты захвата: ВС РФ провалили наступление на востоке Украины, — Сырский

При этом, по словам Сырского, Вооруженные силы России наступают по нескольким направлениям вдоль восточного фронта, стремясь установить полный контроль над промышленной зоной Донбасса, несмотря на большие потери в людях и технике.

Также, по информации командующего, РФ надеется вернуть утраченные позиции в Херсонской и Запорожской областях.

В ответ украинские военные осуществляют небольшие контратаки, которые Сырский охарактеризовал как "активную оборону". Они заставляют противника постоянно быть на чеку, исследуя возможности для контрударов и стремясь вернуть себе инициативу.

Напомним, в этом же интервью Reuters командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что у Сил обороны все еще есть шансы продвинуться на поле боя, как это было осенью 2022 года.

Также Сырский заявил, что для успешного осуществления боевых операций Украине нужно большое количество военных самолетов, таких как американские штурмовики A-10, предназначенные для поддержки пехоты, а также самолеты, оборудованные возможностью выпуска крылатых ракет большой дальности.