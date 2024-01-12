"Шанси є": Україні потрібно більше штурмовиків для воєнних дій, — Сирський

За словами командувача сухопутних військ Олександра Сирського, важливу роль у просуванні українських сил могли б зіграти американські літаки A-10, а також ударні вертольоти.

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Україна потребує більшої кількості військових літаків для ведення бойових дій, таких як американські штурмовики A-10 для підтримки піхоти й літаки, здатні запускати крилаті ракети великої дальності. Про це сказав командувач сухопутних військ України Олександр Сирський в інтерв'ю Reuters від 12 січня.

Сирський заявив, що А-10 могли б надати вирішальну підтримку сухопутним військам у перехопленні ініціативи противника. Він зазначив, що ці літаки призначені для ураження "всього, що протистоїть піхоті".

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"Я б говорив про A-10 як про один із варіантів, якщо їх нам дадуть... Це не нова машина, а надійна, яка зарекомендувала себе в багатьох війнах, має широкий спектр озброєнь для знищення наземних цілей на допомогу піхоті", — сказав генерал.

Воєначальник також вважає, що важливу роль можуть зіграти ударні вертольоти. Ідеться про такі моделі як AH-64 Apache, AH-1 Super Cobra та UH-60 Black Hawk.

Сирський зазначив, що російські війська безперервно атакують на кількох ділянках фронту, а українські сили здійснюють невеликі контратаки. На його думку, імовірність повороту у війні на користь України все ще існує.

"Я думаю, що шанси є завжди. Потрібно просто їх знайти й використати", — заявив він.

Нагадаємо, 4 січня речник Міністерства оборони США Патрік Райдер повідомив, що українські льотчики можуть завершити навчання на американських винищувачах F-16 до кінця 2024 року. Він підкреслив, що на підготовку пілотів потрібно від п'яти до восьми місяців.

Раніше, 28 грудня, колишній спеціальний радник головнокомандувача України Данієл Райс сказав у коментарі ЗМІ, що прибуття в Україну західних літаків у великих кількостях має забезпечити Україні перевагу в повітрі.