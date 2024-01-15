"Будуть певні райони": Україна ще має шанси просунутися на фронті, – Сирський

За словами командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, ЗС РФ сподіваються повернути втрачені позиції в Херсонській та Запорізькій областях, а українські сили проводять невеликі контратаки.

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Командувач сухопутних військ України Олександр Сирський вважає, що у Сил оборони України все ще є шанси просунутися на полі бою, як восени 2022 року. Про це він сказав в інтерв'ю Reuters від 15 січня.

"Наші цілі залишаються незмінними: утримати наші позиції... виснажити ворога, завдавши йому максимальних втрат", — сказав Сирський.

Генерал зазначив, що Росія намагається перехопити ініціативу, сподіваючись повернути втрачені позиції на півдні Херсонської та Запорізької областей. Водночас українські війська, за словами Сирського, перебувають в "активній обороні". Він пояснив, що українці проводять невеликі контратаки, шукаючи можливості для завдання удару і намагаючись повернути собі ініціативу.

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"Наступи на рівні батальйону — велика рідкість", — констатував командувач сухопутних військ.

На думку генерала, щоб отримати перевагу, українські війська повинні мати більшу кількість сучасного обладнання, яке працює на кількох частотах одночасно.

Сирський також стверджує, що Україна має шанси просунутися вперед, створивши "штучну перевагу", як восени 2022 року. За його словами, концентрація сил у найбільш вразливій точці в оптимальний час – це принцип, який "не втратив своєї актуальності".

"Незважаючи ні на що, будуть певні райони, які будуть сильно захищені, та інші менш захищені", — підкреслив Сирський.

Нагадаємо, в інтерв'ю від 12 січня Олександр Сирський заявив, що Україна потребує більшої кількості військових літаків для ведення бойових дій, таких як американські штурмовики A-10 для підтримки піхоти та літаки, здатні запускати крилаті ракети великої дальності.

Раніше, 11 січня, Олександр Сирський оприлюднив дані про те, що РФ "не залишає спроб витіснити українські підрозділи з Куп'янського лісу та захопити Синьківку" і роблять ставку на чисельність особового складу.