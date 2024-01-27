ВС РФ возобновили интенсивное наступление под Купянском: где идут бои (видео, карта)

В Генштабе ВСУ и Харьковской ОВА подтвердили, что Россия возобновила интенсивность своих наступательных действий. Только за сутки украинские защитники отбили 13 вражеских атак.

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Российские оккупанты возобновили интенсивность своих наступательных действий на Купянском направлении. Об этом в эфире телемарафона 27 января заявил председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Да, действительно, наши воины отбили около 13 вражеских атак. Интенсивность наступательных действий по этому направлению снова возобновилась. Два направления у нас достаточно серьезные: это Синьковка и Табаевка. Это другое направление, чуть южнее города Купянск, которое тоже достаточно тяжелое, однако полностью контролируемое нашими Вооруженными силами", — сказал чиновник.

Он объяснил, что исключать риск более широкого наступления ВС РФ на любом из направлений нельзя. Руководитель ОВА отметил, что местные власти и войско должны быть готовы к любому развитию событий.

По данным обладминистрации, в течение января Россия убила 21 гражданского жителя Харьковской области. Среди жертв обстрелов был ребенок. Еще примерно 180 человек получили ранения, 20 из них — дети. Также враг повредил примерно 250 жилых домов в регионе.

Комментарий Олега Синегубова о ситуации на Купянском направлении

Ситуация на Купянском направлении: что уже известно

Зимой ВС РФ начали наступление на Купянском направлении. 11 января в Генштабе ВСУ уже информировали, что российские оккупанты пытаются прорвать оборону в районе Синьковки. Тяжелые бои вблизи населенного пункта подтверждали и вражеские военкоры.

На фоне усиления опасности 16 января в Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации. Местные власти предложили выехать жителям Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района.

Купянский район на карте боевых действий Фото: Deep State

Недавно, 21 января, ВС РФ удалось взять под контроль село Крохмальное. В Сухопутных войсках ВСУ подтвердили продвижение врага, но отметили, что речь идет о населенном пункте из пяти разрушенных домов.

В своем утреннем отчете от 27 января Генштаб ВСУ сообщил, что на Купянском направлении отбили 13 вражеских атак. Отмечалось, что атаки происходили в районе Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

Табаевка на карте боевых действий Фото: Deep State Стельмаховка на карте боевых действий Фото: Deep State

В BILD предполагали, что российские войска хотят захватить село Синьковка на Харьковщине для дальнейшего наступления на Купянск. С конца декабря враг пытался штурмовать населенный пункт с помощью бронетехники, но в январе приостановил наступление и перешел в оборону.

Напомним, в Сумскую область утром 27 января зашла российская ДРГ. Оккупанты расстреляли машину с двумя гражданскими.