В РФ почали замовчувати ситуацію в Кринках на лівому березі, — депутат Херсонської облради

Депутат Сергій Хлань розповів, що утримання позицій на лівому березі Дніпра дається ЗСУ дуже високою ціною.

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Сили оборони продовжують утримувати плацдарм на лівому березі, зокрема, за останні дні навіть змогли його розширити. В РФ вирішили замовчувати успіхи українських захисників в Кринках. Про це "Еспресо" розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"ЗСУ продовжують тримати плацдарм на лівому березі Дніпра. Окупанти щодня атакують Кринки, щодня ворог здійснює велику кількість спроб атак на лівому березі. Але ЗСУ відбивають усі ворожі атаки й позиції утримуються. Біля Антонівського автомобільного мосту, в районі дач, Сили оборони також тримають позиції", — наголосив Хлань.

За словами депутата, російські окупанти, які раніше активно повідомляли про ситуацію в Кринках, почали її замовчувати.

"Тому, що лівобережний плацдарм є болючою темою окупантів, з точки зору тієї пропагандистської машини, яку росіяни розкрутили на лівобережній частині Херсонщини. Навіть російські військкори, які спочатку показували, що відбувається на лівому березі й висвітлювали те, що ЗСУ утримують плацдарм, і навіть розширюють його, вже мовчать. Окупанти вважають, що нічого страшного не відбувається", — зауважив Хлань.

Він наголосив, що утримання позицій в Кринках дається ЗСУ надвисокою ціною.

Нагадаємо, що ворогові вдалось встановити прапор на околицях розбомблених Кринок, але ЗСУ міцно тримають плацдарми на лівому березі Херсонщини.

18 січня повідомлялося, що ЗСУ розширюють плацдарм на лівому березі Херсонщини, про що заявила начальниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.