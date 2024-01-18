Ворог пробує вибити: ЗСУ розширюють плацдарм на лівому березі Херсонщини, — Гуменюк

За словами начальниці пресцентру ОК "Південь", за минулу добу на відповідній території противник провів шість штурмів, однак всі вони були безуспішними для окупантів.

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Попри складні бойові умови, Сили оборони України продовжують працювати над розширенням плацдарму на лівому березі Херсонської області. Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

В той же час, як наголошує Гуменюк, противник продовжує атакувати позиції українських військових. Російські окупанти прагнуть витіснити ЗСУ із відповідного плацдарму.

"Ми можемо констатувати, що ворог не припиняє штурм на лівому березі наших позицій, намагаючись вибити нас з того плацдарму, де вдалося закріпитися. За минулу добу нарахували шість таких штурмів, але всі вони були безуспішними для ворога", — зазначає речниця.

Окрім того, спікерка підтвердила, що українські захисники працюють над розширенням плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області, цьому наразі сприяють й переваги погодних умов.

"Ми продовжуємо працювати над розширенням плацдарму, ця робота дуже важка. В часі вона може здатися дещо уповільненою, але вона відбувається у надзвичайно важких бойових умовах. Тому кожен метр — це суттєве досягнення", — додає Гуменюк.

Нагадаємо, 10 січня військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що те, що відбувається на лівому березі Херсонської області, є яскравим прикладом мужності й героїзму українських військових. Він зазначив, що утриманням плацдарму ЗСУ на лівому березі займаються морські піхотинці.

5 січня речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські військові відновили використання бронетехніки на лівому березі Херсонської області. За її словами, противник припинив використання бронетехніки через великі втрати, проте наразі відновив штурми за допомогою машин. Натомість українські військові продовжують знищувати військову техніку ЗС РФ та особовий склад.