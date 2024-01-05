ЗС РФ відновили використання бронетехніки на лівому березі: як змінилася ситуація на фронті

Певний час окупанти не застосовували бронетехніку через великі втрати, ворог висував лише піхотні групи, розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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На лівому березі Дніпра в Херсонській області Збройні сили Російської Федерації відновили використання бронетехніки. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ворог почав підсилюватися бронетехнікою. Це означає, що вони підтягнули додатковий ресурс", — сказала Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що у Херсонській області окупанти втратили велику кількість техніки, після чого вирішили не ризикувати та висували лише піхотні групи. Проте наразі противник повернувся до захисту особового складу за допомогою бронетехніки, проте українські військові продовжують її знищувати.

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Зі слів Наталії Гуменюк, за минулу добу 4 грудня Збройні сили України знищили російський зенітний ракетний комплекс "Оса", три гармати, міномет, човен. Також Збройні сили Російської Федерації зазнали втрат в особовому складі, а саме було "відмінусовано" 24 російських військових.

Крім цього, радниця Сил оборони півдня наголосила, що ворог не припиняє штурми, проте не має успіхи. Окупанти повертають свої групи для штурму українських позицій.

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Нагадаємо, 5 січня полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський повідомив, що на лівому березі Херсонської області українські військові ведуть маневрові дії в так званій сірій зоні, де ворог позбавлений можливості завдавати ударів, які могли б призвести до колапсу фронту.

3 січня начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що ворог зосередив велике угрупування на лівобережжі Херсонської області. З її слів, окупанти посилюють артилерійські обстріли.