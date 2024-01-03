"Концентрація сил потужна": ЗСУ відбивають по 10-19 атак в день на Херсонщині (відео)

ЗС РФ щодня атакують захисників на лівобережжі попри втрати. Однак, зі слів речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, їхній основний наратив про Херсон вже можна вважати "втопленим у Дніпрі".

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Російські окупанти зосередили велике угруповання на лівому березі Херсонської області. Про це в ефірі телемарафону 3 січня розповіла начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

"Зосередження там велике — це кілька десятків тисяч особового складу та кілька сотень одиниць бойової техніки, озброєння", — зазначила вона.

Лише за перші дні 2024 року ЗСУ вже вдалося ліквідувати 20 ворожих гармат. Однак артилерійські обстріли з боку окупантів тільки посилюються.

"Ми знищуємо два пункти боєпостачання, а забезпечення в них ще є, і вони продовжують обстріли. Це говорить про те, що концентрація сил там потужна", — пояснила Гуменюк.

З її слів, Росія вже усвідомлює, що ЗСУ зайшли на лівий берег. Присутність оборонців там — це "надзвичайно суттєвий сигнал" для ворога про невідворотність просування українських військ.

"Їхній наратив "ми ще в Херсон повернемось" фактично втопився десь у Дніпрі, тому що їм ніхто не повірить. Вони не здатні продемонструвати ніяких більш менш переконливих доказів для цього", — підкреслила речниця.

Вона розповіла, що Сили оборони щодня відбивають 10-19 атак ЗС РФ. Кожного разу ворог зазнає втрат — як у техніці, так і в бійцях. Навіть сформовані спеціалізовані групи з "елітного офіцерства" змушені через це повертатися на вихідні позиції.

Також Гуменюк прокоментувала, чому окупанти нищать міста, які самі ж називали "російськими".

"Вони підсвідомо, я думаю, розуміють, що їм не місце на цій землі. Просто поки що плутають напрями", — пояснила вона.

Коментар Наталії Гуменюк (про ситуацію на лівобережжі Херсонської області — з 18:50)

Нагадаємо, український захисник розповів, як бійці ЗСУ на Куп’янському напрямі віддячили за підтримку місцевій дівчинці. Вона у будь-яку пору доби виходила надвір, щоб помахати гелікоптерам.

Рота "Ахіллес" 92 ОШБр поділилась оригінальними підсумками останнього місяця 2023 року. Лише за грудень бійцям вдалося уразити 306 ворожих цілей.