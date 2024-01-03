"Концентрация сил мощная": ВСУ отражают по 10-19 атак в день на Херсонщине (видео)

ВС РФ ежедневно атакуют защитников на левобережье, несмотря на потери. Однако, по словам пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк, их основной нарратив о Херсоне уже можно считать "утопленным в Днепре".

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Российские оккупанты сосредоточили большую группировку на левом берегу Херсонской области. Об этом в эфире телемарафона 3 января рассказала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

"Сосредоточение там большое — это несколько десятков тысяч личного состава и несколько сотен единиц боевой техники, вооружения", — отметила она.

Только за первые дни 2024 года ВСУ уже удалось ликвидировать 20 вражеских пушек. Однако артиллерийские обстрелы со стороны оккупантов только усиливаются.

"Мы уничтожаем два пункта боеснабжения, а обеспечение у них еще есть, и они продолжают обстрелы. Это говорит о том, что концентрация сил там мощная", — объяснила Гуменюк.

По ее словам, Россия уже осознает, что ВСУ зашли на левый берег. Присутствие защитников там — это "чрезвычайно существенный сигнал" для врага о неотвратимости продвижения украинских войск.

"Их нарратив "мы еще в Херсон вернемся" фактически утонул где-то в Днепре, потому что им никто не поверит. Они не способны продемонстрировать никаких более или менее убедительных доказательств для этого", — подчеркнула пресс-секретарь.

Она рассказала, что Силы обороны ежедневно отражают 10-19 атак ВС РФ. Каждый раз враг несет потери — как в технике, так и в бойцах. Даже сформированные специализированные группы из "элитного офицерства" вынуждены из-за этого возвращаться на исходные позиции.

Также Гуменюк прокомментировала, почему оккупанты уничтожают города, которые сами же называли "российскими".

"Они подсознательно, я думаю, понимают, что им не место на этой земле. Просто пока путают направления", — пояснила она.

Комментарий Натальи Гуменюк (о ситуации на левобережье Херсонской области — с 18:50)

Напомним, украинский защитник рассказал, как бойцы ВСУ на Купянском направлении отблагодарили за поддержку местную девочку. Она в любое время суток выходила на улицу, чтобы помахать вертолетам.

Рота "Ахиллес" 92 ОШБр поделилась оригинальными итогами последнего месяца 2023 года. Только за декабрь бойцам удалось поразить 306 вражеских целей.