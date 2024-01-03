"Тяжелая работа": ВСУ пытаются расширить плацдарм на левом берегу Днепра, – Гуменюк (видео)

По словам спикера Сил обороны юга, оккупанты пытаются выбивать украинские войска из закрепленных позиций в районе Крынок, устраивая многочисленные штурмы.

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Силы обороны Украины стремятся расширять плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 2 января.

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Гуменюк сообщила, что враг атакует украинские позиции, пытаясь выбивать Силы обороны из закрепленных позиций в районе Крынок. С этой целью оккупанты формируют небольшие штурмовые пехотные группы, которые практически не используют бронетехнику для защиты личного состава.

Пресс-секретарь сил обороны юга отметила, что украинские войска продолжают закрепление и попытки расширить плацдарм в упомянутом районе.

"Это чрезвычайно тяжелая работа", — подчеркнула она.

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По словам спикера, ВС РФ осуществляют многочисленные штурмы, а также стали более активно применять БПЛА. Так, 2 января они запустили 15 FPV-дронов. Кроме того, оккупанты используют различные модификации БПЛА и сбрасывают с беспилотников осколочные боеприпасы.

"То есть понимая, что авиация – это очень рискованно, они пытаются давить с воздуха именно таким образом", — сказала Гуменюк.

Напомним, 2 января Наталья Гуменюк сообщила, что за прошлые сутки в Херсонской области было зафиксировано минимум 18 штурмов. До этого количество штурмов противника было стабильным на уровне 10-13 за сутки.

Ранее, 27 декабря, аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что ВС РФ недавно добились незначительного продвижения на левобережье Днепра в Херсонской области. Геолоцированнные кадры за 26 декабря показали, что ВС РФ продвинулись к западу от Крынок и к северу от Белогрудого.