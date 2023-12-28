ВС РФ продвинулись на левобережье Днепра, а ВСУ имеют успехи под Горловкой, — ISW (карты)

По данным аналитиков, ВС РФ обстреливают ВСУ с позиций в районе Кинбурнской косы на левобережье. И украинские, и российские источники жалуются на то, что противник эффективно применяет дроны.

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Силы обороны недавно продвинулись к западу от Горловки и 27 декабря продолжили позиционные боестолкновения с российскими войсками. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 27 декабря.

Геолоцированные данные за 26 декабря указывают на то, что ВСУ продвинулись к террикону к западу от Горловки. Российское Минобороны 27 декабря заявило, что отражены штурмовые действия Украины возле Нью-Йорка (к западу от Горловки).

Бои в районе Крынок на левобережье Днепра

Продвижение ВС РФ возле Крынок

ВС РФ недавно добились незначительного продвижения на левобережье Днепра в Херсонской области. Геолоцированнные кадры за 26 декабря показали, что ВС РФ продвинулись к западу от Крынок и к северу от Белогрудого (9,5 км от Херсона).

Силы обороны продолжают удерживать позиции возле Крынок и участвуют в боестолкновениях. И украинские, и российские источники жалуются на то, что противник эффективно применяет дроны.

Из-за постоянных атак артиллерии украинские морские пехотинцы называют условия на позициях на левобережье "адом". ВС РФ атакуют окопы и лодки, которые снабжают военных.

Сообщается, что подразделения российской 810-й гвардейской бригады морской пехоты продолжают действовать в районе Крынок, а подразделения 80-й мотострелковой бригады (14-й армейский корпус Северного флота) обстреливают ВСУ в направлении поселка Станислав (35 км к западу от Херсона), вероятно, с позиций в районе Кинбурнской косы на левобережье.

Купянск

27 декабря на линии Купянск-Сватово-Кременная продолжались позиционные бои, и российские войска продвинулись под Кременной.

Российские источники утверждают, что ВС РФ продвинулись к юго-востоку от Ямполовки (к западу от Кременной) и до трех километров в неуказанных частях Серебрянского лесничества. Но ISW не нашли тому визуальных подтверждений. Украинские и российские источники утверждали, что позиционные бои идут в районе Синьковки, Петропавловки и Ивановки, а также в районе Дибровы и Серебрянского лесничества.

Карта боев возле Купянска

Бахмут

Российские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Бахмута и 27 декабря продолжили позиционные бои в этом районе. Геолоцированные кадры за 27 декабря показали, что ВС РФ продвинулись ближе к восточной окраине Спорного. По словам российских "военкоров", позиционные бои шли северо-восточнее от Бахмута вдоль железнодорожной линии в направлении Сиверска и в районе Веселого.

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска пытаются развить наступление в направлении Спорного и Белогоровки, а также готовят штурмовые подразделения ВДВ для операций в этом районе.

Карта боев в Бахмуте

По некоторым данным, продвижение ВС РФ составило до 500 метров в глубину и ширину в лесной зоне к северу от Богдановки, но ISW не нашли визуальных подтверждений.

По данным и российских, и украинских источников, позиционные бои шли северо-западнее Бахмута в районе Богдановки, западнее Бахмута в районе Ивановского и в направлении Часового Яра, а также в районе Клищевки и Андреевки (юго-запад Бахмута).

По словам Сырского, недавно ВС РФ перебросили неуказанные части российского добровольческого корпуса с южного направления в район Бахмута. Состав Каспийской флотилии участвует в наступательных операциях в этом районе.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 24 декабря сообщил, что ВС РФ дислоцировали в районе Курдюмовки части 177-го полка морской пехоты после вывода этих подразделений из-под Крынок и Подстепного на левобережье Херсона для восстановления и пополнения на неопределенный срок.

Марьинка

ВС РФ, вероятно, продолжают улучшать контроль над Марьинкой и недавно добились продвижения к юго-западу от Донецка. Геолоцированные кадры подтвердили, что ВС РФ продвинулись восточнее от Новомихайловки.

Видео, на которых российские "военкоры" свободно гуляют по территории Марьинки 27 декабря, указывают на то, что ВС РФ контролируют большую часть, если не всю территорию.

Российские источники сообщали, что ВС РФ продвинулись к юго-западу от Победы, но в ISW не нашли этому подтверждений.

Напомним, что в ISW рассказали, как подрыв Каховской ГЭС повлиял на контрнаступление ВСУ.

Также сообщалось, что ВС РФ захватили позиции возле Работино, занятые ВСУ во время летнего контрнаступления.