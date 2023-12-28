В ISW рассказали, как подрыв Каховской ГЭС повлиял на исход контрнаступления ВСУ

По мнению аналитиков, украинские операции на левом берегу Херсонской области могли бы иметь более выраженный эффект, если бы начались в июне.

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Разрушение военными Вооруженных сил Российской Федерации дамбы Каховской гидроэлектростанции в июне 2023 года задержало переход Сил обороны Украины через Днепр для поддержки украинских контрнаступательных операций. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 27 декабря.

Аналитики отмечают, ссылаясь на интервью с военнослужащими Сил специальных операций Украины, что украинцы готовились форсировать Днепр, однако разрушение плотины вынудило их отложить свои планы.

Авторы отчета упомянули о том, что украинские операции на восточном берегу Херсонской области в октябре вынудили оккупантов перебросить в этот район войска с других участков фронта. При этом авторы публикации считают, что в июне 2023 года подобные действия имели бы аналогичный или даже более выраженный эффект.

Как отмечают аналитики, после разрушения ГЭС оккупанты перебросили части 7-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) из Херсонской области в западную часть Запорожской области и на границу Запорожской и Донецкой областей. По мнению экспертов, этого могло бы не случиться, если бы украинцы смогли перейти на левый берег в июне.

В отчете говорится, что украинские наземные операции на левобережье Херсонской области в сочетании с контрнаступательными операциями на юге Украины и в районе Бахмута, оказали бы большее давление на ВС РФ, ограничив их возможность балансировать количество своих солдат и техники на разных участках фронта.

"Таким образом, разрушение Каховской плотины, вероятно, сыграло свою роль в исходе украинского контрнаступления", — заключили в ISW.

Напомним, 06 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего были затоплены ближайшие населенные пункты. По данным "Укргидроэнерго", гидроэлектростанция не подлежит восстановлению.

Депутат Европарламента Виола фон Крамон 21 октября заявила, что долгосрочные риски и потенциальный ущерб, связанные с разрушением Каховской дамбы в Украине, сопоставимы с последствиями ядерного радиационного загрязнения.