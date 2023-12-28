У ISW розповіли, як підрив Каховської ГЕС вплинув на результат контрнаступу ЗСУ

На думку аналітиків, українські операції на лівому березі Херсонської області могли б мати більш виражений ефект, якби почалися в червні.

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Руйнування військовими Збройних сил Російської Федерації дамби Каховської гідроелектростанції в червні 2023 року затримало перехід Сил оборони України через Дніпро для підтримки українських контрнаступальних операцій. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 27 грудня.

Аналітики зазначають, посилаючись на інтерв'ю з військовослужбовцями Сил спеціальних операцій України, що українці готувалися форсувати Дніпро, однак руйнування греблі змусило їх відкласти свої плани.

Автори звіту згадали про те, що українські операції на східному березі Херсонської області в жовтні змусили окупантів перекинути в цей район війська з інших ділянок фронту. При цьому автори публікації вважають, що в червні 2023 року такі дії мали б аналогічний або навіть більш виражений ефект.

Як зазначають аналітики, після руйнування ГЕС окупанти перекинули частини 7-ї повітряно-десантної дивізії (ПДВ) з Херсонської області в західну частину Запорізької області та на кордон Запорізької та Донецької областей. На думку експертів, цього могло б не статися, якби українці змогли перейти на лівий берег у червні.

У звіті йдеться про те, що українські наземні операції на лівобережжі Херсонської області в поєднанні з контрнаступальними операціями на півдні України і в районі Бахмута, чинили б більший тиск на ЗС РФ, обмеживши їхню можливість балансувати кількість своїх солдатів і техніки на різних ділянках фронту.

"Таким чином, руйнування Каховської греблі, ймовірно, зіграло свою роль у результаті українського контрнаступу", — підсумували в ISW.

Нагадаємо, 06 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, унаслідок чого було затоплено найближчі населені пункти. За даними "Укргідроенерго", гідроелектростанція не підлягає відновленню.

Депутат Європарламенту Віола фон Крамон 21 жовтня заявила, що довгострокові ризики і потенційний збиток, пов'язані з руйнуванням Каховської дамби в Україні, можна порівняти з наслідками ядерного радіаційного забруднення.