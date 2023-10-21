"Небывалые масштабы": ущерб от подрыва Каховской ГЭС сравним со взрывом атомной бомбы, — евродепутат

По словам депутата Европарламента Виолы фон Крамон, сейсмическая станция зафиксировала взрыв внутри сооружения, а не в результате снарядов извне.

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Долгосрочные риски и потенциальный ущерб, связанные с разрушением Каховской дамбы в Украине, сопоставимы с последствиями ядерного радиационного загрязнения. Об этом во время конференции "United for Justice. United for nature" заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон, передает корреспондент Укринформа.

"Мы должны подчеркнуть, что этот террористический акт, этот подрыв Каховской дамбы был наиболее разрушительным актом, который только мог произойти. И особенно те долгосрочные угрозы, долгосрочный вред, столь же серьезны, как и в случае с ядерным радиационным загрязнением", — сказала она.

По мнению евродепутатки, разрушение дамбы российскими действиями "подняло конфликт до исторически небывалых масштабов".

"Сейсмическая станция зафиксировала взрыв внутри сооружения, а не в результате снарядов извне, как утверждали российские пропагандисты. Через несколько дней, когда мы получили данные разведки, мы увидели, что российские "отпечатки" были повсюду", — заявила фон Крамон.

Она также отметила масштабное вырубание лесов российскими войсками на территории Украины, наличие многочисленных химических и промышленных объектов, а также массированное заминирование тысяч квадратных метров территории.

Евродепутат отметила, что во время восстановления Украины должны сочетаться экологические, гуманитарные и экономические потребности страны.

На данном контексте фон Крамон подчеркнул важность готовности украинского правительства к четкой институциональной реакции.

"И мы говорили во многих разных группах, со многими экологическими группами, о том, как эти экологические реформы могут быть использованы в качестве предпосылки для реального восстановления… Понятно, что нам нужна система экологического мониторинга. До сих пор для планов, которые мы видели раньше, не было оценки влияния на окружающую среду. Я думаю, что сейчас это начинает меняться", – сказала она.

Подрыв Каховской ГЭС: детали

Отметим, Каховская ГЭС — сооружение, которое в мирное время генерировало 334,8 МВт электроэнергии. Выше ГЭС было расположено Каховское водохранилище — резервуар пресной воды, который питал поля и несколько сотен населенных пунктов на обоих берегах Днепра.

Подрыв ГЭС произошел 6 июня 2023 года. В результате взрыва поток из водохранилища затопил села на левом и берегу Днепра. Кое-где уровень реки поднялся до 5 метров. Постепенно вода спала, при этом возникла следующая опасность — появился риск обмеления водоема-охладителя Запорожской АЭС.

Министр МВД Игорь Клименко в Фокусе рассказал о таких последствиях подрыва дамбы, как вымывание мин и угроза для Запорожской АЭС.

Кроме того, в Фокусе представители Министерства обороны спрогнозировали, что ожидает в будущем Херсонский регион.