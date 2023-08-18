Вымывание мин и угроза для ЗАЭС: Клименко рассказал о последствиях подрыва Каховской ГЭС

По словам министра, в результате теракта РФ было уничтожено 11 пролетов, что составляет около 40% от общего количества водосливных секций. При этом в воду вылилось 150 тонн масла из машинного зала.

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Министр внутренних дел Игорь Клименко оценил уровень опасности во время потенциального восстановления Каховской ГЭС. Чиновник рассказал о минах, которые выносит на берег после российского теракта, и об обстрелах с временно оккупированной части левобережья Херсонщины. О последствиях теракта и о возможности восстановления говорили во время встречи с представителями иностранных дипломатических учреждений, сообщила пресс-служба "Правительственного портала".

Чиновник описал, какие разрушения понесла ГЭС в результате подрыва российскими войсками. По его словам, разрушено 11 пролетов плотины — это составляет 40% от общего количества водосливных отверстий, которых 28 шт. При этом в воду вылилось 150 тонн масла, хранившегося в машинном зале. Последствия теракта таковы, что восстановление невозможно: "Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению", — сказал он.

После подрыва существенно возросла минная опасность, заявил чиновник. Днепр несет мины вниз по течению, их прибивает к берегу, где они самовольно взрываются. Кроме того, мины добрались до побережья Одесской и Николаевской областей — то есть их выбросило в Черное море, подчеркнул Клименко.

Также министр перечислил, какими были последствия российского теракта.

Зона чрезвычайной ситуации охватила три области (Днепропетровскую, Херсонскую, Николаевскую). Вода затопила 180 населенных пунктов, где вместе проживало более 800 тыс. человек. Погибло 34 человека, еще 38 пропали без вести, а 28 ранены. Из зоны подтопления пришлось вывезти 4 тыс. человек. При этом во время проведения спасательных операций ВС РФ стреляли по мирным людям: "Во время спасательной операции и эвакуации населения оккупанты неоднократно открывали огонь по людям. Погиб один спасатель, 16 работников других служб — ранены".

Без воды оказались 700 тыс. граждан. Питьевую воду доставляли автотранспортом — ее возили 75 машин.

Партнеры помогли Украине преодолеть последствия подрыва ГЭС: предоставили технику для откачки воды, электрогенераторы, средства для спасения людей. Ориентировочный объем помощи — около 136 млн грн: Клименко поблагодарил за эти средства.

После уничтожения Каховской ГЭС оккупанты поставили под угрозу следующий технологический объект — Запорожскую АЭС. Действия России опасны не только Украине, а всему миру. Поэтому, подытожил министр, нужно прислушаться к Формуле мира, которую предложил президент Зеленский. "Для того, чтобы остановить российский террор — нужна особая формула. И это — украинская формула мира", — заявил Игорь Клименко.

Подрыв Каховской ГЭС — последствия российского теракта

Подрыв Каховской ГЭС: детали

Отметим, Каховская ГЭС — сооружение, которое в мирное время генерировало 334,8 МВт электроэнергии. Выше ГЭС было расположено Каховское водохранилище — резервуар пресной воды, который питал поля и несколько сотен населенных пунктов на обоих берегах Днепра.

Подрыв ГЭС произошел 6 июня 2023 года. В результате взрыва поток из водохранилища затопил села на левом и берегу Днепра. Кое-где уровень реки поднялся до 5 метров. Постепенно вода спала, при этом возникла следующая опасность — появился риск обмеления водоема-охладителя Запорожской АЭС.

Комиссия МАГАТЭ регулярно мониторит ситуацию на ЗАЭС: уверяют, что уровень воды пока достаточный и мин ВС РФ они не заметили.

Между тем украинская разведка предупреждает, что российские власти заминировали помещения возле атомных реакторов. Это означает, что ВС РФ может готовиться к следующему теракту.

Напоминаем, днем 18 августа украинский дрон влетел в помещение в Энергодаре, где проходило совещание российских силовиков. На видео, которое опубликовало ГУР Минобороны, видно, что БПЛА со взрывчаткой не встретил препятствий на пути к цели.

Еще один взрыв прогремел в Мелитополе — южнее Энергодара: оккупанты начали осматривать железные дороги, опасаясь следующих прилетов.