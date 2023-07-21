"Должны быть готовы": в ГУР раскрыли детали провокаций ВС РФ на Запорожской АЭС (видео)

По словам представителя разведки Андрея Юсова, поводов для беспокойств нет, однако полную безопасность никто гарантировать не может. Все наладится лишь после того, как ВСУ вернут контроль над ЗАЭС.

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Даже при худшем сценарии катастрофы на Запорожской АЭС таких последствий, как после Чернобыля или Фукусимы, для населения не будет. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Андрей Юсов в интервью телеканалу "Эспрессо" 20 июля.

По его словам, крайнее обострение произошло после подрыва Российской Федерацией Каховской ГЭС и дамбы. Тогда начали появляться сообщения о том, что оккупанты провели дополнительное минирование АЭС, в том числе в районе бассейна-охладителя. Подготовка к провокации началась еще в прошлом году, когда на территорию станции активно завозилась взрывчатка.

"Но после подрыва Каховской ГЭС все активизировалось. Эти и другие факторы указывали на подготовку ВС РФ сценария очередного теракта и техногенной катастрофы. Впрочем, в последнее время есть признаки того, что угроза именно этого сценария сейчас отодвинута", – говорится в сообщении.

Говорить о полной безопасности в районе Запорожской АЭС можно будет лишь после того, как украинские войска снова будут ее контролировать, а пока что украинские спецслужбы внимательно следят за всеми действиями противника.

Андрей Юсов прокомментировал и прогноз Американского ядерного общества о том, что даже при худшем сценарии катастрофы уровня Чернобыля или Фукусимы не будет. Он считает, что в любом случае вероятность подрыва станции пугает людей, особенно если они проживают в непосредственной близости.

"Сценарии, конечно, уже отработаны разные. Я думаю, что из дальних кабинетов легче размышлять, Чернобыль или не Чернобыль. А для тех людей, которые живут в Украине, непосредственно ближе к Запорожью, любой инцидент, связанный с атомной станцией, будет восприниматься как большая катастрофа и трагедия. И, конечно, мы должны быть готовы", — подытожил Андрей Юсов.

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Напомним, 21 июля сообщалось, что в МАГАТЭ рассказали о ситуации на Запорожской АЭС. Российские оккупанты так и не предоставили сотрудникам организации запрошенный ранее доступ на крыши реакторов и их машинные залы, включая блоки 3 и 4, отметил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.