Вимивання мін і загроза для ЗАЕС: Клименко розповів про наслідки підриву Каховської ГЕС

Зі слів міністра, внаслідок теракту РФ було знищено 11 прольотів, що становить близько 40% від загальної кількості водозливних секцій. При цьому у воду вилилося 150 тонн мастила з машинного залу.

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко оцінив рівень небезпеки під час потенційної відбудови Каховської ГЕС. Урядовець розповів про міни, які виносить на берег після російського теракту, та про обстріли з тимчасово окупованої частини лівобережжя Херсонщини. Про наслідки теракту та про можливість відбудови говорили під час зустрічі з представниками іноземних дипломатичних установ, повідомила пресслужба "Урядового порталу".

Чиновник описав, яких руйнувань зазнала ГЕС внаслідок підриву російськими військами. З його слів, зруйновано 11 прольотів греблі — це становить 40% від загальної кількості водозливних отворів, яких 28 шт. При цьому у воду вилилось 150 тонн мастила, яке зберігалось у машинному залі. Наслідки теракту такі, що відбудова неможлива: "Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню", — сказав він.

Після підриву суттєво зросла мінна небезпека, заявив посадовець. Дніпро несе міни вниз за течією, їх прибиває до берега, де вони самовільно вибухають. Крім того, міни дістались до узбережжя Одеської та Миколаївської областей — тобто їх викинуло в Чорне море, наголосив Клименко.

Також міністр перелічив, якими були наслідки російського теракту.

Зона надзвичайної ситуації охопила три області (Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську). Вода затопила 180 населених пунктів, де разом проживало більш як 800 тич. людей. Загинуло 34 осіб, ще 38 зникло безвісти, а 28 поранено. З зони підтоплення довелось вивезти 4 тис. людей. При цьому під час проведення рятувальних операцій ЗС РФ стріляла по мирних людях: "Під час рятувальної операції та евакуації населення окупанти неодноразово відкривали вогонь по людях. Загинув один рятувальник, 16 працівників інших служб — поранені".

Без води опинились 700 тис. громадян. Питну воду доправляли автотранспортом — її возили 75 машин.

Партнери допомогли Україні подолати наслідки підриву ГЕС: надали техніку для відкачування води, електрогенератори, засоби для порятунку людей. Орієнтовний обсяг допомоги — близько 136 млн грн: Клименко подякував за ці кошти.

Після знищення Каховської ГЕС окупанти поставили під загрозу наступний технологічний об'єкт — Запорізьку АЕС. Дії Росії небезпечні не лише Україні, а всьому світу. Тому, підсумував міністр, потрібно прислухатись до Формули миру, яку запропонував президент Зеленський. "Для того, щоб зупинити російський терор – потрібна особлива формула. І це – українська формула миру", — заявив Ігор Клименко.

Підрив Каховської ГЕС - наслідки російського теракту

Підрив Каховської ГЕС: деталі

Зазначимо, Каховська ГЕС — споруда, яка за мирних часів генерувала 334,8 МВт електроенергії. Вище ГЕС було розташоване Каховське водосховище — резервуар прісної води, який живив поля та кілька сотень населених пунктів на обох берегах Дніпра.

Підрив ГЕС стався 6 червня 2023 року. Внаслідок вибуху потік з водосховища затопив села на лівому та березі Дніпра. Подекуди рівень річки піднявся до 5 метрів. Поступово вода спала, при цьому виникла наступна небезпека — з'явився ризик обміління водойми-охолоджувача Запорізької АЕС.

Комісія МАГАТЕ регулярно моніторить ситуацію на ЗАЕС: запевняють, що рівень води поки що достатній і мін ЗС РФ вони не помітили.

Між тим українська розвідка попереджає, що російська влада замінувала приміщення біля атомних реакторів. Це означає, що ЗС РФ може готуватись до наступного теракту.

Нагадуємо, вдень 18 серпня український дрон влетів у приміщення в Енергодарі, де відбулась нарада російських силовиків. На відео, яке опублікувало ГУР Міноборони, видно, що БПЛА з вибухівкою не мав жодних перешкод на шляху до цілі.

Ще один вибух пролунав у Мелітополі — південніше Енергодара: окупанти почали оглядати залізниці, побоюючись наступних прильотів.