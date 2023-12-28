ВС РФ захватили позиции возле Работино, которые ВСУ заняли во время летнего контрнаступления, — ISW

Отбитие ВСУ позиций летом было тактически значимым, однако возвращение этих позиций россиянами не является "особо важным", рассказали аналитики ISW.

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Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись на западе Запорожской области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 27 декабря.

"Российские войска недавно продвинулись на западе Запорожской области и отбили позиции, которые украинские войска захватили во время контрнаступления летом 2023 года", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что это могло произойти после того, как украинские бойцы отошли на "более пригодные для обороны" позиции возле Работино на зиму. Согласно геолокационным кадрам от 14 и 27 декабря россияне недавно продвинулись на запад от Вербового.

Запорожское направление Запорожское направление

По словам командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского, руководство РФ, кроме захвата Авдеевки, имеет еще более амбициозную цель — оккупировать всю Донецкую и Луганскую области и отбить территорию, потерянную в Запорожской области во время украинского контрнаступления.

В ISW отметили, что отражение Украиной позиции в августе 2023 года было тактически значимым, ведь это могло позволить ВСУ начать действовать мимо плотных российских минных полей и дальнейших российских оборонительных слоев, но аналитики не считают возвращение этих позиций ВС РФ "особенно важным".

Кроме этого, недавние успехи ВС РФ в Запорожской области подтвердили мнение ISW о том, что "текущая позиционная война в Украине не является стабильным тупиком", ведь текущий баланс может измениться в любую сторону из-за решений, принятых на Западе или в России, и ограниченные достижения РФ могут стать значительными, если Запад прекратит оказывать Украине военную помощь.

Напомним, 27 декабря аналитики DeepState сообщили, что оккупанты наращивали присутствие артиллерии и увеличили активность применения КАБов у Работино. Враг сбросил химические вещества на позицию одной из украинских бригад.

22 декабря военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что ВСУ построили фортификации на Купянско-Лиманском отрезке фронта. Перед каждой линией расположили минные поля. По словам эксперта, при установке их ВСУ воспользовались примером российских минных заграждений, созданных на Запорожском направлении.