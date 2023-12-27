ВС РФ прорвались возле Авдеевки и атаковали ВСУ хлорпикрином возле Работино, — DeepState

Российские оккупанты давят на Силы обороны практически на всех направлениях, в частности, к западу от Работино сложилась критическая ситуация, а вблизи Богдановки ВС РФ смогли захватить участок выше села.

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Ситуация по всей линии украинского фронта остается напряженной. Оккупанты имеют успехи на нескольких участках, в частности, на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом свидетельствуют данные аналитиков DeepState, обнародованные 27 декабря.

По информации аналитиков на Беломосковском, Северском и Белгородском направлениях существенных изменений не зафиксировано.

Ситуация на Сватовском направлении

На Сватовском направлении ВС РФ проводят атаки восточнее Тернов, чтобы улучшить свое тактическое положение. Более активно и массивно враг атакует в Серебрянском лесничестве. На этом участке оккупанты привлекли огромное количество личного состава.

"Пока удается сдержать натиск орды, позиции в лесах завалены трупами россиян, но стоит понимать, что потери несут и Силы Обороны, хоть и в разы меньше. ВС РФ применяют КАБы по лесничеству. Чувствуется, что они действуют в спешке", — говорится в сообщении DeepState.

Ситуация на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении российские захватчики продолжают наступать возле Богдановки. Им удалось дожать посадку выше села, но благодаря хорошей работе украинских операторов БпЛА, удалось уменьшить наступательный потенциал врага.

"По предварительной информации из нескольких источников, оккупанты заняли кладбище возле Богдановки, хотя некоторые уверяют, что и кладбище и бассейн до сих пор под нашим контролем. Врагу удалось продвинуться восточнее Ивановского. Продолжаются бои за высоты возле Клещеевки, которые к*цапы до сих пор не заняли и надеемся не займут", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ попытались занять отвал возле руин шахты №21 "Шевелевка", но успеха, к сожалению, не имели.

Ситуация на Авдеевском направлении

На этом участке фронта ВС РФ ведут активные наступательные действия в Степном, Силы обороны наносят по ним удары, и атаки удается отбить. По словам аналитиков, участились случаи, когда на штурм идет только вражеская техника, а пехота отказывается штурмовать.

Севернее Степного враг атакует позиции Сил Обороны, продолжаются бои.

На авдеевских дачах противник сумел немного прорваться на юг, но был отброшен на исходные позиции. Периодически враг ходит штурмовать посадки южнее Северного, точная ситуация неизвестна.

"ВС РФ продолжают атаковать наши позиции в пределах Первомайского, бои продолжаются. Враг захватил руины города Марьинка, Силы Обороны выстраивают новую полосу обороны в окрестностях и за пределами города", — отметили аналитики.

На Бердянском направлении, по информации DeepState, существенных изменений на фронте нет.

Ситуация на Запорожском направлении

Аналитики DeepState сообщают, что к западу от Работино сложилась просто критическая ситуация. Враг наращивает присутствие артиллерии и увеличил активность применения КАБов. Кроме того, на позицию одной из механизированных бригад враг сбросил химические вещества, которые спровоцировали рвоту, головокружение и затруднение дыхания.

"Из-за ограничений от руководства бригады, кадрами не могут поделиться. Скорее всего, это был хлорпикрин, который к*цапы применяют с первых дней полномасштабного вторжения", — говорят эксперты.

Ситуация на левом берегу Днепра

На Таврическом направлении российские оккупанты пытаются выбить Силы обороны с ранее занятых позиций на левом берегу Днепра. Оккупанты пытаются вытеснить украинских защитников с плацдарма в Крынках, но существенных изменений не зафиксировано.

Выводы

Аналитики DeepState заключают, что ВС РФ продолжают давление на Силы обороны Украины на большей части линии соприкосновения. Цели россиян неизменны — дойти до Купянска, вытеснить за Жеребец, дойти до Часового Яра, окружить Авдеевку и выйти на оперативное пространство возле Марьинки.

Напомним, что ВС РФ продвинулись в районе Авдеевки Донецкой области. Недавно они подтвердили незначительное продвижение на северо-запад, юго-запад и юго-восток от города.

26 декабря руководитель Авдеевской ВА Виталий Барабаш сообщил, что оккупанты давят постоянными атаками в промышленной зоне Авдеевки, Степном и возле Авдеевского коксохима.