ВС РФ продвинулись возле Авдеевки: ISW оценил, какие территории захватил враг (карта)

Ситуация на Авдеевском направлении не облегчается. Продолжаются бои возле Авдеевского коксохимического завода, возле Степного и Очеретино, в промышленной зоне, возле Первомайского, Невельского и Северного, рассказали аналитики.

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Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в районе Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 26 декабря.

"Российские войска недавно подтвердили незначительное продвижение на северо-запад, юго-запад и юго-восток от Авдеевки", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 25 и 26 декабря, враг продвинулся возле Степного, на северной окраине Опытного, в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки. По данным российских источников, ВС РФ продвинулись на 300 метров вдоль железной дороги в направлении Очеретино, до 100 метров на восточной окраине Степного, до 200 метров к юго-востоку от Невельского и на несколько сотен метров возле Новокалиново, однако аналитики не нашли визуальных доказательств этому.

В ISW отметили, что вблизи Авдеевки продолжаются бои — возле Авдеевского коксохимического завода, возле Степного и Очеретино, в промышленной зоне, возле Первомайского, Невельского и Северного. Представитель 47-й ОМБр Дмитрий Лазуткин заявил, что на Авдеевском направлении не облегчается ситуация, однако, по его словам, российские продвижения возле города незначительны.

Авдеевское направление

Напомним, 24 декабря так называемый "полковник запаса ЛНР" Виталий Киселев заявил, что на Авдеевском направлении украинские FPV-дроны мешают продвинуться российским военным. По его словам, ВСУ не испытывают "снарядного голода" и проблем с дронами-камикадзе.

26 декабря руководитель Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что враг давит постоянными атаками в промышленной зоне Авдеевки, Степном и возле Авдеевского коксохимического завода.