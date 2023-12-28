ЗС РФ захопили позиції біля Роботиного, які ЗСУ зайняли під час літнього контрнаступу, — ISW

Відбиття ЗСУ позицій влітку було тактично значущим, проте повернення цих позицій росіянами не є "особливо важливим", розповіли аналітики ISW.

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Збройні сили Російської Федерації просунулися на заході Запорізької області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 27 грудня.

"Російські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області та відбили позиції, які українські війська захопили під час контрнаступу влітку 2023 року", — йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначили, що це могло статися після того, як українські бійці відійшли на "більш придатні для оборони" позиції біля Роботиного на зиму. Згідно з геолокаційними кадрами від 14 та 27 грудня росіяни нещодавно просунулися на захід від Вербового.

Запорізький напрямок Запорізький напрямок

За словами командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, керівництво РФ, крім захоплення Авдіївки, має ще більш амбітну мету — окупувати всю Донецьку і Луганську області та відбити територію, втрачену в Запорізькій області під час українського контрнаступу.

В ISW наголосили, що відбиття Україною позиції у серпні 2023 року було тактично значущим, адже це могло дозволити ЗСУ почати діяти повз найщільніші російські мінні поля та подальше російські оборонні шари, але аналітики не вважають повернення цих позицій ЗС РФ "особливо важливим".

Крім цього, нещодавні успіхи ЗС РФ в Запорізькій області підтвердили думку ISW про те, що "поточна позиційна війна в Україні не є стабільним глухим кутом", адже поточний баланс може змінитися в будь-яку сторону через рішення, прийняті на Заході або в Росії, і обмежені досягнення РФ можуть стати значними, якщо Захід припинить надавати Україні військову допомогу.

Нагадаємо, 27 грудня аналітики DeepState повідомили, що окупанти нарощували присутність артилерії та збільшили активність застосування КАБів біля Роботиного. Ворог скинув хімічні речовини на позицію однієї з українських бригад.

22 грудня військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що ЗСУ збудували фортифікації на Куп'янсько-Лиманському відтинку фронту. Перед кожною лінією розташували мінні поля. Зі слів експерта, при встановленні їх ЗСУ скористалися прикладом російських мінних загороджень, створених на Запорізькому напрямку.