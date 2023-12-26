На Запорізькому напрямку бійці НГУ випробували нові вибухові пристрої для ударних дронів

Бійці підрозділу "ЮНКЕРС" роти ударних БпЛА бригади "Спартан" випробовують декілька видів снарядів, які можна використовувати для FPV-дронів для ураження ворожої піхоти і техніки.

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На Запорізькому напрямку в перервах між бойовими завданнями бійці НГУ тренуються та опрацьовують нові тактики протидії ворогу. Так бійці підрозділу "ЮНКЕРС" роти ударних БпЛА бригади "Спартан" випробували нові вибухові пристрої, які можна використовувати в якості заряду для FPV-дронів. Про це повідомляє пресслужба військової частини 3017 НГУ.

"Наразі це випробування, щоб перевірити, чи дієві ці боєприпаси для знищення ворожих цілей. Перевіряємо декілька видів снарядів, такі як осколково-фугасні, гранати та ВОГи. Кожен з них призначений для ураження різних цілей, таких як піхоти і техніки противника", – зазначає один з членів екіпажу Мекс.

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Нацгвардійці зазначили, що багато залежить не лише від розміру та сили вибухового пристрою, але й від навченості та майстерності оператора дрону.

"Щоб просто літати, без будь-яких перешкод і тому подібного, людині достатньо трьох-чотирьох днів, щоб навчитися. А вже, щоб професійно проводити розвідку, виявляти ворога, робити скиди тут вже потрібно багато практики та зусиль. Недостатньо просто літати, треба ще й враховувати багато деталей – це ціла наука", – розповідає оператор БпЛА на псевдо Греча.

За словами бійців, зараз в них є дрони-камікадзе і Mavic, але вони — розхідний матеріал і потрібні постійно.

"Спочатку проводимо розвідку мавіками, а потім вже знищуємо тими боєприпасами, які саме сьогодні випробовуємо. І для росіян це страшна загроза від нас, бо від них важко сховатись, як піхоті, так і ворожій техніці, тому для нас сьогодні так важливо вдосконалювати свої навички і озброєння", – розповідає нацгвардієць Флєгма.

Розповсюдження новітніх технологій змушує українських захисників перелаштовуватись, постійно навчатись новому.

Нагадаємо, що ЗСУ розповіли про успіхи дронів Backfire за рік роботи. Близько 60% бойових вильотів українські дрони Backfire здійснили у другому кварталі 2023 року.

Раніше повідомлялося, що у західній частині Запорізької області 24 грудня тривали позиційні бої. Бойові зіткнення відбувалися в районі Роботиного, Вербового та на південь від Гуляйполя.