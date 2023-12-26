"Уражають щодня": ЗСУ розповіли про успіхи дронів Backfire за рік роботи (відео)

Безпілотники Backfire К-1 нещодавно допустили до експлуатації Силами оборони, а розробники почали дрібносерійне виробництво, попутно покращуючи конструкцію.

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У грудні 2022 року українські військові почали застосовувати на фронті ударний безпілотний авіаційний комплекс Backfire і відтоді здійснили 130 бойових вильотів, знищивши багато російської техніки. Про це написав на своїй сторінці у Facebook командир зведеного загону ударних БПЛА "Злі птахи" Збройних сил України Ілля Шполянський.

За його словами, близько 60% бойових вильотів українські дрони Backfire здійснили у другому кварталі 2023 року. Бійцям загону "Злі птахи" за допомогою безпілотного комплексу вдалося уразити артилерійські системи, засоби радіоелектронної боротьби, легкоброньовану техніку, реактивні системи залпового вогню, пункти спостереження і зосередження особового складу, вантажівки, склади боєкомплектів, легкову і неброньовану техніку російської армії.

Команда розробників пройшла шлях від одного експериментального зразка БпЛА "Бекфаєр" до дрібносерійного виробництва Фото: Ігор Шполянський/ Facebook

Ба більше, за цей час команда розробників пройшла шлях від одного експериментального зразка БПЛА Backfire до дрібносерійного виробництва, суттєво вдосконалено фюзеляж та електроніку, всі системи запуску, посадки, бомбардування. Військовий додав, що група конструкторів постійно впроваджує інновації у сфері виготовлення дронів-камікадзе, водночас відвантажуючи сотні дронів у різні підрозділи ЗСУ. Так, зараз вони успішно випробовують системи донаведення і віддаленого управління дроном Backfire.

"Зараз ми маємо приблизно один втрачений борт на 10 вильотів, що загалом хороший показник для фронту. Точність влучання доведена до одного метра. Завдяки автономності місії досягається високий рівень безпеки пілотів. БПАК "Бекфаєр К-1" уже офіційно допущений до експлуатації в Силах оборони України, і ми чекаємо на початку року перші офіційні замовлення", — написав Ілля Шполянський.

Що відомо про безпілотник Backfire

Backfire характеризується повною автономною роботою. Завдяки цьому він не має жодного каналу зв'язку, який би передавав інформацію туди чи назад, його не бачать ворожі засоби РЕБ. Коли дрон готують до польоту, у нього "завантажують" програму-місію. Безпілотник слідує зазначеним у ній маршрутом і координатами, вражає ціль і повертається назад. Причому точка, в яку він летить після виконання завдання, не завжди може збігатися з початковою, а це допомагає убезпечити оператора, оскільки супротивникові складніше обчислити його місце розташування.

Основна перевага Backfire перед дронами свого типу — це те, що він літає практично безшумно. Безпілотний авіаційний комплекс для роботи на фронті складається з трьох ударних апаратів Backfire, пускової станції та станції наземного управління, а також спеціально обладнаного транспортного засобу.

Технічні характеристики ударного БПАК Backfire

радіус дії — до 55 км;

розмах крил — 3 м;

злітна вага — 14 кг;

складові — три БПЛА, станція наземного управління, система запуску, комплект запасних частин;

тип місії — автономна;

корисне навантаження — дві бомби по 2 кг,

тип — ударний дрон;

цілі ураження — пункти управління, техніка, особовий склад.

Нагадаємо, у другій половині листопада в Мінцифри розповіли про завершення випробувань дрона Backfire. За словами міністра цифрової трансформації Федорова, залишилося пройти кілька кроків, щоб новий ударний дрон почали офіційно купувати для ЗСУ. Виробники готові до серійного виробництва.

А на початку серпня ми писали про те, як працює на фронті унікальний БПЛА Backfire. Безпілотник, який за сім місяців так і не змогли збити ЗС РФ, складають з українських і європейських деталей.