"Миссия самоубийцы": в ОК "Юг" рассказали, как будут освобождать левый берег Днепра (видео)

По словам спикера командования Натальи Гуменюк, на левобережье Херсонской области сохраняется большая группировка оккупантов, для вытеснения которой нужен высокий уровень мотивации.

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Вооруженные силы Российской Федерации сосредоточили большое количество живой силы на левом берегу Херсонской области, но Силы обороны Украины могут освободить эту территорию, обладая высоким уровнем мотивации. Об этом сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире "Радио Свобода" 19 декабря.

"Вот это — миссия самоубийцы, однозначно. Потому что правый берег — и выше левого, и мосты разрушены. И поддержки там оккупанты никакой не имеют", — сказала Гуменюк.

По словам спикера, ситуация на левобережье тяжелая, в частности из-за объема размещенных там оккупационных сил.

"Действительно, их там больше нас. Но мы возьмем мотивацией", — заявила она.

Гуменюк о ситуации на левом берегу (03:27)

Гуменюк подчеркнула, что удержание плацдарма на левобережье имеет большое значение, в том числе для сохранения морального духа граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях.

Как отмечает спикер, жители левого берега уже почти два года живут под российской оккупацией. По ее словам, присутствие украинских сил на левобережье является "мощным сигналом" для этих людей.

Кроме того, Гуменюк упомянула о психологическом воздействии на врага, которые обеспечивается присутствием на левом берегу Сил обороны Украины.

"Они действительно в таком непростом состоянии, когда понимают команду идти и штурмовать наши позиции", — сказала Гуменюк.

Напомним, по данным DeepState от 14 декабря, ВС РФ под Крынками на Херсонщине потеряли около десятка человек живой силы благодаря действиям бойцов 38 отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

Наталья Гуменюк 14 декабря также отметила, что высадка украинских военных на левом берегу Херсонщины является лишь частью крупной операции. В командовании подчеркнули, что враг время от времени продолжает штурмовать украинские позиции.