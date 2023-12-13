Ад на берегу Днепра. Как описывают бои за плацдарм бойцы ВСУ, сражающиеся там

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На Приднепровском направлении продолжаются интенсивные бои в районе украинского плацдарма на левом берегу Днепра в районе с.Крынки. Противник прилагает значительные усилия, не считаясь с потерями, чтобы оттеснить наши передовые подразделения в пойму реки. Он уже более 4-х суток осуществляет почти беспрерывные атаки и штурмовые действия силами 104-й десантно-штурмовой дивизии (ДШД).

Подразделения ее 328-го и 337-го десантно-штурмовых полков атакуют позиции ВСУ в этом н.п. как с юго-западного направления (со стороны с.Казачьи Лагери, вдоль прибрежной дороги), так и через лесной массив, расположенный южнее села.

Далее будет немного необычно… прямая речь моего инсайда…

"… Плацдарм сейчас держится исключительно на минах

Пида…ская дивизия ДШД стала на БМД заезжать прямо на позиции из леса и высаживать десант. Был день, что все думали, что плацдарм спихнут в воду. И нас срочно всех привлекли к минированию в ливень. Мы летали в ливень, потому что выбора не было. А мины доделать за несколько недель до того, до высокого процента взрывов, было нужно немедленно…

Сейчас на минах останавливаются все штурмы. 4 дня они атакуют беспрерывно, но мы немного стабилизировали ситуацию и к позициям не доезжают пида …ы.

На самом деле здесь сейчас ад. Пида…ы за неделю-полторы потеряли до 10 БТР, до 10 танков и 20–25 БМД. Лес и Крынки завалены железом. Но мясные штурмы продолжаются. Сегодня первый день, когда штурм ограничился 2-мя БТР.

К сожалению, наше продвижение (имеется в виду на левом берегу-авт.) — остановлено…" (с)

Это прямая речь одного из командиров украинских подразделений тактического звена, которые ведут боевые действия на левом берегу Днепра. Написано это было вчера, 12-го декабря…

То есть генерал Теплинский не соврал. Он продолжает бросать в непрерывные атаки в районе с.Крынки своих непосредственных подчиненных — части и подразделения 104-й ДШД (по своей постоянной должности он — командующий российскими воздушно-десантными войсками\ВДВ), чтобы только ликвидировать украинский плацдарм.

Кто забыл — напомню…

104-я десантно-штурмовая дивизия относится к так называемым "новосформированным" (ну, или "воссозданным") дивизиям ВДВ РФ, развернутым в рамках общего процесса развертывания стратегических резервов противника. С начала своего формирования она так и называлась 104-я ДШД мобилизационного резерва (МР) и в ее состав входили, мягко говоря, довольно "странные" части и подразделения, укомплектованные "мобиками".

Но, со временем, за процесс получения этим соединением более-менее приемлемого уровня боеспособности российское командование взялось более серьезно. И в течение 2023-го года оно приобрело черты полноценной дивизии ВДВ, что, собственно, 104-я ДШД сейчас и пытается демонстрировать под Крынками, проявляя "запредельный" уровень агрессивности в атакующих\штурмовых действиях, несмотря на то, что прилетает ей от наших морпехов в ответ достаточно чувствительно…

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