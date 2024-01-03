На Куп'янському напрямку пілоти ЗСУ скинули цукерки дівчинці, яка постійно їм махала (відео)

Щоразу, коли українські пілоти летіли на бойове завдання, дівчинка вибігала з будинку і радісно вітала їх з двору.

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На Куп'янському напрямку пілоти гелікоптерів ЗСУ привітали дівчинку, яка постійно радісно махала їм, коли вони пролітали повз її двір. Про це розповів командир гелікоптера Артем 16-ї окремої бригади армійської авіації.

"У нас був випадок, коли ми працювали на Куп'янському напрямку під час польотів в район бойових дій нас постійно зустрічала дівчинка, яка в будь-яку пору доби виходила, махала нам, це було дуже приємно", — розповідає пілот.

Він додав, що в один з таких польотів пілоти спакували дівчинці подарунок — цукерки і скинули їй з вертольота.

На оприлюднених кадрах видно, як дівчинка вибігає з будинку, який потрощений ворожими снарядами і вітає українських пілотів, а потім радісно біжить забирати солодкий подарунок.

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