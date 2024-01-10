"Ситуація близька до кризової": у ЗСУ розповіли про зміну тактики ЗС РФ в боях за лівий берег

На лівому березі Херсонської області окупанти стурбовані тим, щоб знищити плацдарми Сил оборони. Українська армія відбиває всі ворожі атаки, розповів полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

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Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що те, що відбувається на лівому березі Херсонської області є яскравим прикладом мужності та героїзму українських військових. Про це він повідомив в інтерв'ю Oboz.ua.

"Те, що відбувається на лівому березі — яскравий приклад мужності та героїзму наших воїнів. А щодо перспектив, то, щоб цей процес мав розвиток, нам необхідна стабільна логістика", — сказав Владислав Селезньов.

Він зазначив, що утриманням плацдарму ЗСУ на лівому березі займаються морські піхотинці. Експерт вважає, що їх буде внесено "яскравою сторінкою" в історію російсько-української війни, адже вести оборонні бої на невеликому плацдармі — це подвиг та неймовірний приклад героїзму.

Проте на лівому березі також діють й інші підрозділи. Зокрема, першими починали українські спецназівці, в тому числі представники 73-го центру морських операцій з Очакова. Тоді як першими, хто фактично створив, тривалий час утримував та утримує плацдарм були українські прикордонники. Крім цього, на лівобережжі Херсонщини перебувають підрозділи тероборони.

Зі слів Селезньова, на сьогодні більшість окупантів на півдні Херсонської області стурбовані тим, аби знищити плацдарми української армії, проте діють вони безуспішно. Українська армія відбиває всі атаки ворога, зокрема й завдяки синхронізованій роботі артилеристів, що діють з правого берега, українських морських піхотинців та представників інших формувань ЗСУ. Адже вони знищують усі штурмові підрозділи окупантів, зокрема й бронетехніку.

Крім цього, він наголосив, що бачив повідомлення про те, що противник направив свої зусилля на те, аби працювати логістичними маршрутами по всіх кораблях, катерах та інших плавзасобах, за допомогою яких здійснюється логістика з правого берега на лівий.

"Тобто фактично ситуація близька до кризової, проте опір української армії на цій ділянці фронту триває, а росіяни продовжують нести серйозні втрати", — додав Владислав Селезньов.

Нагадаємо, 5 січня речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що на лівому березі Херсонської області російські військові відновили застосування бронетехніки. Певний час ворог висував лише піхотні групи.

Того ж дня полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський повідомив, що українські плацдарми на лівому березі ускладнюють боротьбу ЗС РФ. З його слів, українські військові ведуть маневрені дії в так званій сірій зоні.