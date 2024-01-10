Несуть значні втрати: ЗС РФ мають проблеми на лівому березі Дніпра, — ISW (карта)

За даними експертів, окупанти в районі Кринок скаржаться, що нібито не можуть збивати українські літаки та гелікоптери, бо не отримують від командування вчасного дозволу на їхнє знищення.

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Російські загарбники на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області продовжують зазнавати серйозних труднощів із командуванням і зв'язком. Так, окупанти змушені очікувати на дозволи на застосування артилерії, а після надавати фото- і відеозвіт про знищення цілей. Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Аналітики роблять висновки про серйозні проблеми, що істотно підривають боєздатність російських військ на лівому березі Херсонщини, насамперед спираючись на інформацію з російських джерел. За даними російських джерел, проблеми з командуванням і зв'язком не тільки не усуваються після зміни керівництва російським угрупованням "Дніпро", а й значно поглиблюються. Незважаючи на призначення Михайла Теплинського командувачем угрупованням, спостерігається почастішання скарг з боку російських військових на неефективність вирішення цих проблем. На думку аналітиків, незважаючи на деяке зниження інцидентів самогубних штурмів у районі Кринок, проблеми залишаються на високому рівні.

Наразі окупанти, які перебувають поблизу Кринок, висловлюють невдоволення, стверджуючи, що зазнають труднощів у збиванні українських літаків і вертольотів через затримки в отриманні своєчасного дозволу від командування. Крім того, відкриття артилерійського вогню по ЗСУ вимагає багатогодинного очікування дозволів з боку загарбників.

Водночас окупанти скаржаться на нестачу систем РЕБ для протидії українським безпілотникам, які в районі Кринок активно застосовуються і завдають загарбникам значних втрат.

Ще один російський "військовий кореспондент" також звернувся із закликом до російського командування припинити перекидання техніки в район Кринок і його околиці. На його думку, українські військові успішно знищують до 90% військової техніки окупаційної армії в цьому районі.

За твердженням військового експерта Костянтина Машовця, частини 17-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії, розташовані на південний схід від Кринок, висловлюють готовність активно атакувати з метою виснаження оборонних сил. Цей факт свідчить про те, що щонайменше командування цього полку вважає за краще дотримуватися традиційної російської тактики, що передбачає проведення утомливих фронтальних атак.

При цьому за час боїв у районі Кринок російські війська зазнали значних втрат. Особливо сильно постраждали частини російської 104-ї повітряно-десантної дивізії.

Станом на 9 січня, додали в ISW, поблизу Кринок тривали позиційні бої, які, втім, не призвели до підтверджених змін на лінії фронту на лівобережжі Херсонської області.

У РФ великі проблеми на лівобережжі Херсонщини

Нагадаємо, 5 січня прессекретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські військові відновили використання бронетехніки на лівому березі Херсонської області. За її словами, противник припинив використання бронетехніки через великі втрати, однак зараз відновив штурми за допомогою машин. Натомість українські військові продовжують знищувати військову техніку ЗС РФ та особовий склад.

Того ж дня полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський розповів, що українські бійці тримають ворога в напрузі на лівобережжі. Зокрема, ЗСУ ведуть маневрові дії в так званій зоні, де окупанти не можуть завдавати ударів, які могли б призвести до колапсу фронту.