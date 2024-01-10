Несут значительные потери: ВС РФ испытывают проблемы на левом берегу Днепра, — ISW (карта)

По данным экспертов, оккупанты в районе Крынок жалуются, что якобы не могут сбивать украинские самолеты и вертолеты, потому что не получают от командования своевременное разрешение на их уничтожение.

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Российские захватчики на временно оккупированном левом берегу Херсонской области продолжают испытывать серьезные трудности с командованием и связью. Так, оккупанты вынуждены ожидать разрешений на применение артиллерии, а после предоставлять фото- и видео отчет об уничтожении целей. Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Аналитики делают выводы о серьезных проблемах, существенно подрывающих боеспособность российских войск на левом берегу Херсонщины, прежде всего, опираясь на информацию из российских источников. По данным российских источников, проблемы с командованием и связью не только не устраняются после смены руководства российской группировкой "Днепр", но и значительно усугубляются. Несмотря на назначение Михаила Теплинского командующим группировкой, наблюдается учащение жалоб со стороны российских военных на неэффективность решения этих проблем. По мнению аналитиков, несмотря на некоторое снижение инцидентов самоубийственных штурмов в районе Крынок, проблемы остаются на высоком уровне.

На данный момент оккупанты, которые находятся вблизи Крынок, высказывают недовольство, утверждая, что испытывают трудности в сбивании украинских самолетов и вертолетов из-за задержек в получении своевременного разрешения от командования. Кроме того, открытие артиллерийского огня по ВСУ требует многочасового ожидания разрешений со стороны захватчиков.

В то же время оккупанты жалуются на недостаток систем РЭБ для противодействия украинским беспилотникам, которые в районе Крынок активно применяются и наносят захватчикам значительные потери.

Еще один российский "военный корреспондент" также обратился с призывом к российскому командованию прекратить перебрасывание техники в район Крынок и его окрестности. По его мнению, украинские военные успешно уничтожают до 90% военной техники оккупационной армии в этом районе.

По утверждению военного эксперта Константина Машовца, части 17-го танкового полка 70-й мотострелковой дивизии, размещенные к юго-востоку от Крынок, выражают готовность активно атаковать с целью истощения оборонительных сил. Этот факт свидетельствует о том, что по меньшей мере командование данного полка предпочитает придерживаться традиционной российской тактики, включающей проведение утомительных фронтальных атак.

При этом за время боев в районе Крынок российские войска понесли значительные потери. Особенно сильно пострадали части российской 104-й воздушно-десантной дивизии.

По состоянию на 9 января, добавили в ISW, близ Крынок продолжались позиционные бои, которые, впрочем, не привели к подтвержденным изменениям на линии фронта на левобережье Херсонской области.

У РФ большие проблемы на левобережье Херсонщины

Напомним, 5 января пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские военные возобновили использование бронетехники на левом берегу Херсонской области. По ее словам, противник прекратил использование бронетехники из-за больших потерь, однако сейчас возобновил штурмы с помощью машин. Зато украинские военные продолжают уничтожать военную технику ВС РФ и личный состав.

В тот же день полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что украинские бойцы держат врага в напряжении на левобережье. В частности, ВСУ ведут маневровые действия в так называемой зоне, где оккупанты не могут наносить удары, которые могли бы привести к коллапсу фронта.