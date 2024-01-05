10 тысяч солдат ВС РФ пытаются уничтожить плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра, — эксперт

По словам аналитика Сергея Грабского, текущие действия украинских воинов не позволяют оккупантам переместиться на другие участки фронта, что вызывает у них панические настроения.

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Вооруженные силы Украины на левом берегу Херсонской области разработали эффективную тактику, которая успешно держит оккупантов в напряжении. Плацдарм ВСУ на данном участке фронта значительно затрудняет вражескую борьбу. Об этом сказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский в интервью изданию "РБК-Украина".

"Есть такое выражение "стрелять из пушки по воробьям" — здесь примерно то же самое… Наших войск там не очень много и они ведут маневренные действия в так называемой "серой зоне" на левом берегу Днепра", — объясняет эксперт.

По словам Грабского, в данной области противник лишен возможности нанести удар, который мог бы привести к коллапсу фронта, так как в "классическом контексте" отсутствует понятие плацдарма.

"Есть операционная зона, в которой действуют наши войска, противник пытается их найти", — говорит эксперт.

Грабский поясняет, что действия украинских военных в настоящее время предотвращают передвижение оккупантов на другие участки фронта, что вызывает у них паническое беспокойство. При попытках продвижения противник сталкивается с конкретной тактикой, которую наши защитники отточили в ходе "уроков наступления этого года".

"Как ребята говорят, мы демонстрируем свои действия противнику, потом выходим за минные поля, противник бросается вперед, попадает на минные поля и несет потери. Мы снова демонстрируем наши действия, они снова бросаются вперед и несут потери",- информирует эксперт.

Согласно его заявлениям, эти меры значительно усложняют противнику ведение боевых действий.

"Они вынуждены держать целую воздушно-десантную дивизию (до 10 тысяч) против насчитывающих маневренных групп украинских Сил обороны менее тысячи человек", — отметил в конце эксперт.

Напомним, по данным DeepState от 14 декабря, ВС РФ под Крынками на Херсонщине потеряли около десятка человек живой силы благодаря действиям бойцов 38 отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

Наталья Гуменюк 14 декабря также отметила, что высадка украинских военных на левом берегу Херсонщины является лишь частью крупной операции. В командовании подчеркнули, что враг время от времени продолжает штурмовать украинские позиции.