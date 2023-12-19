ВСУ штурмуют левый берег Днепра, но опасаются, что миссия безнадежна, — The Kyiv Independent

По словам журналистов, даже удержание существующего плацдарма на левобережье сопряжено с огромным риском. Имеющихся боеприпасов, дронов, лодок и специального оборудования, такого как тепловизоры, недостаточно.

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Бойцы ВСУ, которые находятся на отвоеванном плацдарме на левобережье Херсонской области стараются держаться друг от друга на определенном расстоянии: выше вероятность, что хотя бы один выживет после обстрела и вызовет эвакуацию. Об этом пишет Асами Терадзима в материале, опубликованном The Kyiv Independent.

"[Управляемые авиабомбы КАБ] не так страшны, потому что понимаешь, что они упадут — и ты ничего не почувствуешь", — объяснил 25-летний разведчик Александр.

На все эти риски украинские военные идут в рамках того, что они называют небольшой операцией с высокими ставками, цель которой — зондировать российские позиции на левобережье Днепра.

По словам офицеров и солдат, спустя почти полгода после начала операции по нанесению удара по оккупированной стороне Украина смогла отвоевать некоторый плацдарм вдоль побережья, шириной от 2,5 км до 300-500 метров в некоторых районах.

Зона возле разрушенного села Крынки — место, где Украина добилась наибольшего продвижения — примерно 2,5 км от побережья. Для дальнейших операций нужна дальнобойная артиллерийская и ракетная поддержка, и ПВО. Но, по мнению военных и военных аналитиков, на юге этих средств не хватает.

Даже удержание существующего плацдарма сопряжено с огромным риском. Имеющихся боеприпасов, дронов, лодок и специального оборудования, такого как тепловизоры, недостаточно. Многие из них называют это "самоубийством".

ВСУ

Рыть окопы невозможно: под землей вода

"Переправиться через реку практически невозможно, — объяснил 32-летний оператор дрона Олег, который отслеживает линии российской обороны с правого берега. — Вы переправитесь на другой берег — и что дальше? Что они могут сделать? Вы не можете идти вперед, потому что там россияне, а сзади — вода".

Укрепиться на левом берегу невозможно. Копать нет времени и нецелесообразно: достаточно копнуть на полметра, как покажется вода.

Многие бойцы ВСУ признают, что любой прорыв на левом берегу сейчас не представляется возможным, особенно из-за отсутствия тяжелого вооружения. Солдаты и офицеры называют эту операцию попыткой Украины убедить западных союзников в том, что удалось добиться некоторого прогресса.

Бойцы наблюдают за политическим театром издалека и видят смерть рядом. Они говорят, что их жизни ставят под угрозу из-за "политических решений" — ради символического успеха.

"Людей убивают, чтобы удержаться на руинах", — говорит 47-летний старший сержант Петр, который возглавляет взвод радиоразведки численностью около 20 человек в 38-й отдельной бригаде морской пехоты.

После обстрелов он вместе с другими эвакуирует погибших с поля боя. По его словам, мертвых нести сложнее, чем живых.

"С двухсотыми всегда тяжелее, — рассказал ветеран о том, как переносили погибших на носилках. — Когда свежий двухсотый, он очень мягкий и легко падает. Павший солдат тебе не помогает. Трехсотый держится за руки и его можно нести".

Петр до сих пор помнит дрожь, которую почувствовал, увидев в тепловизор два тела сразу же после российского минометного обстрела.

Бойцы ВСУ

По его словам в то вечер, в конец октября, он нервно наблюдал за первой переброской операторов дронов через реку с базы под Херсоном.

Группу из 11 человек обстреляли из минометов вскоре после высадки. По его словам, обычно российским силам требуется несколько минут, чтобы передать минометным подразделениям координаты места высадки украинских катеров.

Двое новичков в возрасте около 20 лет были убиты, еще один ранен.

"Больнее всего было наблюдать все это на расстоянии и не иметь возможности помочь", — объяснил Петр.

Как только обстрел прекратился, он вместе с еще тремя бойцами эвакуировал погибших.

Он рассказал, что морская пехота, в том числе элитная 35-я отдельная бригада и вновь сформированные подразделения, после переброски этой осенью на юг из Донецкой области, понесла огромные потери.

По его словам, разведывательный взвод из 30 человек из его роты исчез в первый же месяц. По состоянию на конец ноября, в боевых действиях участвовало только двое из взвода. Большинство погибли на боевых заданиях, добавил он.

"Я почти на пределе, сил больше нет, — сказал военный, который провел большую часть последних 10 лет в самых горячих точках. — Эмоции накапливаются и в какой-то момент переполняют. Честно говоря, я боюсь [этого]".

По его словам, нет ничего страшнее, чем представить, сколько еще людей убьют, если операция будет продолжаться дольше.

"Нас просто убивают, у нас могут закончиться люди… везде", — объяснил он.

Новые обязательства по части военной помощи Украине в августе-октябре 2023 года достигли самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения. Данные Кильского института, который который отслеживает помощь Украине, свидетельствуют о падении на 87% в годовом исчислении.

Цель продолжения операций на левобережье

"Вопреки всему Силы обороны Украины закрепились на левом берегу Днепра", — заявил глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак во время ноябрьского визита в США.

По его словам, Вооруженные Силы Украины захватили плацдарм на левом берегу Днепра, и шаг за шагом демилитаризируют Крым. "Мы прошли 70% дистанции. И наше контрнаступление продолжается", — уточнил он.

В интервью изданию The Kyiv Independent председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что плацдарм на левом берегу был одной из двух причин, по которым, по его мнению, контрнаступление Украины нельзя назвать провальным.

"Недавний прогресс, достигнутый на левом берегу Днепра, очень важен", — сказал он.

18 ноября спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ в первую очередь пытаются обезопасить от обстрелов жителей правобережья Херсонской области.

"Мы, используя все имеющиеся силы и средства, стараемся выполнить главную задачу – отбросить максимально далеко подразделения врага, чтобы облегчить жизнь в первую очередь правобережной Херсонской области", — заявила она.

Алексей Мельник, представитель отдела внешней политики и международной безопасности Киевского "Центра Разумкова", заявил, что не может исключать политическую цель операции, но также видит явную военную цель.

"Я вряд ли могу себе представить, что Украина сможет произвести впечатление на кого-либо в украинском обществе или на наших международных партнеров, просто сообщив, что, вот, на левом берегу есть опорный пункт", — сказал он.

Бывший командующий американскими силами в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что для Украины политически и стратегически важно попытаться сохранить инициативу, даже если успешное наступление через реку сейчас не выглядит возможным.

По его словам, на левобережье могут перебросить системы HIMARS, и это не позволит российской артиллерии обстреливать гражданское население, в чем заключается одна из целей продолжения операций на левобережье.

По оценкам украинских военных, нужно отбросить ВС РФ примерно на 10-12 км от берега реки, чтобы снизить интенсивность обстрелов и построить то, что в полной мере можно было бы назвать "плацдармом".

Западная военная доктрина предусматривает поддержку с воздуха для защиты лодок и понтонных переправ, а также быстрое создание плацдарма, чтобы противник не смог противодействовать уязвимой только что высадившейся группе, объяснил Ходжес.

Украине, возможно, месяцами придется держаться за левый берег, пока имеющийся плацдарм расширится, в особенности в текущих погодных условиях.

Он также отметил, что пока неясно, почему россияне заново не захватили плацдарм на левом берегу, учитывая количественное преимущество по части бронетехники и живой силы.

"Либо они решили расходовать боеприпасы на других фронтах, либо не рассматривают это как угрозу, которую нужно уничтожить немедленно", — объяснил Ходжес.

Об этом говорил и российский президент Владимир Путин во время "Прямой линии", заявив, что ВСУ на левобережье не представлчюят для ВС РФ угрозы. По его словам, он вообще не понимает, зачем Украина это делает.

Украинский военный аналитик Сергей Грабский объяснил, что любое наступление на левом берегу будет возможно при достаточном количестве военных и ресурсов.

"В общем и целом, в современной войне, 80% всех задач отводятся артиллерии", — сказал он.

Майкл Кофман, военный аналитик и старший научный сотрудник Фонда Карнеги, считает, что операция на Днепре выглядела бы оправданной в сочетании с существенными прорывами в соседней Запорожской области, чего не произошло.

Аналитик не уверен в том, что сейчас Украина может достичь заметного прогресса на левом берегу, учитывая затраты, недостаток артиллерийских боеприпасов и сложности, связанные с переброской техники через реку.

Перед публикацией материала, отмечают журналисты, представители Минобороны Украины не ответили на запрос относительно операций в Херсонской области.

"В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника", — говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ от 19 декабря.

Напомним, что в ходе удара по аэродрому "Морозовск" дроны ВСУ уничтожили два Су-34 и повредили 10.

Также сообщалось, что представители полка "Азов" посоветовали учиться у противника и рассказали о тактике ВС РФ на фронте.