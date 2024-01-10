"Ситуация близка к кризисной": в ВСУ рассказали об изменении тактики ВС РФ в боях за левый берег

На левом берегу Херсонской области оккупанты озабочены тем, чтобы уничтожить плацдармы Сил обороны. Украинская армия отбивает все вражеские атаки, рассказал полковник ВСУ Владислав Селезнев.

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Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев заявил, что происходящее на левом берегу Херсонской области является ярким примером мужества и героизма украинских военных. Об этом он сообщил в интервью Oboz.ua.

"То, что происходит на левом берегу — яркий пример мужества и героизма наших воинов. А что касается перспектив, то, чтобы этот процесс имел развитие, нам необходима стабильная логистика", — сказал Владислав Селезнев.

Он отметил, что удержанием плацдарма ВСУ на левом берегу занимаются морские пехотинцы. Эксперт считает, что они будут внесены "яркой страницей" в историю российско-украинской войны, ведь вести оборонительные бои на небольшом плацдарме — это подвиг и невероятный пример героизма.

Однако на левом берегу также действуют и другие подразделения. В частности, первыми начинали украинские спецназовцы, в том числе представители 73-го центра морских операций из Очакова. Тогда как первыми, кто фактически создал, длительное время удерживал и удерживает плацдарм были украинские пограничники. Кроме этого, на левобережье Херсонщины находятся подразделения теробороны.

По словам Селезнева, на сегодня большинство оккупантов на юге Херсонской области обеспокоены тем, чтобы уничтожить плацдармы украинской армии, однако действуют они безуспешно. Украинская армия отражает все атаки врага, в том числе и благодаря синхронизированной работе артиллеристов, действующих с правого берега, украинских морских пехотинцев и представителей других формирований ВСУ. Ведь они уничтожают все штурмовые подразделения оккупантов, в том числе и бронетехнику.

Кроме этого, он отметил, что видел сообщения о том, что противник направил свои усилия на то, чтобы работать логистическими маршрутами по всем кораблям, катерам и другим плавсредствам, с помощью которых осуществляется логистика с правого берега на левый.

"То есть фактически ситуация близка к кризисной, однако сопротивление украинской армии на этом участке фронта продолжается, а россияне продолжают нести серьезные потери", — добавил Владислав Селезнев.

Напомним, 5 января пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что на левом берегу Херсонской области российские военные возобновили применение бронетехники. Некоторое время враг выдвигал только пехотные группы.

В тот же день полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский сообщил, что украинские плацдармы на левом берегу усложняют борьбу ВС РФ. По его словам, украинские военные ведут маневренные действия в так называемой серой зоне.