Враг пробует выбить: ВСУ расширяют плацдарм на левом берегу Херсонщины, — Гуменюк

По словам начальницы пресс-центра ОК "Юг", за минувшие сутки на соответствующей территории противник провел шесть штурмов, однако все они были безуспешными для оккупантов.

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Несмотря на сложные боевые условия, Силы обороны Украины продолжают работать над расширением плацдарма на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщает пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

В то же время, как отмечает Гуменюк, противник продолжает атаковать позиции украинских военных. Российские оккупанты стремятся вытеснить ВСУ с соответствующего плацдарма.

"Мы можем констатировать, что враг не прекращает штурм на левом берегу наших позиций, пытаясь выбить нас с того плацдарма, где удалось закрепиться. За минувшие сутки насчитали шесть таких штурмов, но все они были безуспешными для врага", — отмечает пресс-секретарь.

Кроме того, спикер подтвердила, что украинские защитники работают над расширением плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области, этому сейчас способствуют и преимущества погодных условий.

"Мы продолжаем работать над расширением плацдарма, эта работа очень тяжелая. Во времени она может показаться несколько замедленной, но она происходит в чрезвычайно тяжелых боевых условиях. Поэтому каждый метр — это существенное достижение", — добавляет Гуменюк.

Напомним, 10 января военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев заявил, что происходящее на левом берегу Херсонской области является ярким примером мужества и героизма украинских военных. Он отметил, что удержанием плацдарма В СУ на левом берегу занимаются морские пехотинцы.

5 января спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские военные возобновили использование бронетехники на левом берегу Херсонской области. По ее словам, противник прекратил использование бронетехники из-за больших потерь, однако сейчас возобновил штурмы с помощью машин. Зато украинские военные продолжают уничтожать военную технику ВС РФ и личный состав.