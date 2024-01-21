"Кинули прапор РФ на руїнах, але Кринки тримаються": військовий про ситуацію на Херсонщині (відео)

Ворогові вдалось похизуватись прапором на околицях розбомблених Кринок, але ЗСУ міцно тримають плацдарми на лівому березі Херсонщини. Тим часом СБУ вдало бореться з інформаторами армії РФ, зазначає речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Незважаючи на появу в пропагандистських ЗМІ інформацію про "взяття Кринок" на Херсонщині все, що вдалось армії РФ — це кинути свій прапор на околицях розбомбленого села. Для цього жесту вони пожертвували кількома десятками військових. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

За його словами, керівництво армії РФ як завжди готово покласти скільки завгодно "м'яса", щоб відправити красиву депешу до Кремля та отримати чергову нагороду. Закріпитись окупантам у Кринках не вдається, а всі хто там "закріпився" вже не можуть дихати, зазначає Сергій Братчук.

"Лівий берег тримається і попри всю критику деяких українців цей плацдарм має величезне значення для звільнення України, — каже військовий. — Українські герої заблокували там ціле російське угруповання військ "Дніпро" у складі понад 70 тисяч ворожих солдатів і воно не може діяти на інших ділянках фронту".

Сергій Братчук зазначає, що через негоду ускладнилась логістика Дніпром, але бійці тримаються завдяки героїзму та українській завзятості. Але військовий наголошує ще й на тому, що у містах продовжують виявляти зрадників, що працюють на окупантів.

"Хочу попередити всіх, хто вирішив заробити російських грошенят на українській біді, що жоден з них ще не отримав цих грошей, а лише тюремний термін за зраду, бо СБУ працює досить вдало, — акцентує Сергій Братчук. — І хоча таких випадків зради поменшали, все суспільство має повідомляти відповідні органи, якщо побачить, якщо хтось намагається зіграти на руку ворогові".

Військовий наголошує, що йдеться не про класичне "стукацтво", як у Радянські часи, а про безпеку себе і своїх рідних. Адже через дію подібних інформаторів завтра може прилетіти "Шахед" і його жертвою стане хтось з українців.

Раніше Фокус розповідав, що окупанти тепер не можуть запускати ракети по Одесі. Ось як блекаут в Криму впливає на обстріли України.