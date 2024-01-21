"Бросили флаг РФ на руинах, но Крынки держатся": военный о ситуации на Херсонщине (видео)

Врагу удалось похвастаться флагом в окрестностях разбомбленных Крынок, но ВСУ крепко держат плацдармы на левом берегу Херсонщины. Между тем СБУ удачно борется с информаторами армии РФ, отмечает представитель украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Несмотря на появление в пропагандистских СМИ информацию о "взятии Крынок" на Херсонщине все, что удалось армии РФ — это бросить свой флаг на окраинах разбомбленного села. Для этого жеста они пожертвовали несколькими десятками военных. Об этом в интервью Фокусу рассказал представитель украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

По его словам, руководство армии РФ как всегда готово положить сколько угодно "мяса", чтобы отправить красивую депешу в Кремль и получить очередную награду. Закрепиться оккупантам в Крынках не удается, а все кто там "закрепился" уже не могут дышать, отмечает Сергей Братчук.

"Левый берег держится и несмотря на всю критику некоторых украинцев этот плацдарм имеет огромное значение для освобождения Украины, — говорит военный, — Украинские герои заблокировали там целую российскую группировку войск "Днепр" в составе более 70 тысяч вражеских солдат и она не может действовать на других участках фронта".

Сергей Братчук отмечает, что из-за непогоды усложнилась логистика по Днепру, но бойцы держатся благодаря героизму и украинскому упорству. Но военный отмечает еще и то, что в городах продолжают выявлять предателей, работающих на оккупантов.

"Хочу предупредить всех, кто решил заработать российских деньжат на украинской беде, что ни один из них еще не получил этих денег, а только тюремный срок за измену, потому что СБУ работает достаточно удачно, — акцентирует Сергей Братчук, — И хотя таких случаев измены стало меньше, все общество должно сообщать в соответствующие органы, если увидит, если кто-то пытается сыграть на руку врагу".

Военный отмечает, что речь идет не о классическом "стукачестве", как в Советские времена, а о безопасности себя и своих родных. Ведь из-за действия подобных информаторов завтра может прилететь "Шахед" и его жертвой станет кто-то из украинцев.

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