FPV-дрони допомогають відбити атаку: генерал Марченко по ситуацію на лівому березі

Люди в окупації відгукуються на заклики в українських телеграм-каналах і там дуже потужно розвинута мережа партизанського руху, розповів генерал-майор.

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ЗС РФ постійно тримають під вогневим контролем Дніпро, адже це основна дорога на лівий берег. Проте Силам оборони вже тривалий час вдається тримати позиції в Кринках. Неабияку роль у відбитті атак росіян відіграє підрозділ ЗСУ "Коршуни дяді Діми", яким керує генерал-майор, Дмитро Марченко. Про роботу свого підрозділу він розповів "Еспресо".

За його словами "Коршуни дяді Діми" став експериментальним проєктом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на початку минулого року. До загону БпЛА увійшли військові, бійці НГУ, правоохоронці.

"Це високовмотивовані люди, які вже були навчені або мали велике бажання навчитися працювати з дронами. У наші задачі входить розвідка, коригування артилерії та самостійне ураження скидами", — пояснив Марченко.

Він додав, що зараз триває позиційна війна і командування ОК "Південь" вдало планує операції зі стримання ЗС РФ, які намагаються вибити Сил оборони з лівого берега.

"Нашим бійцям вдається відбивати ці атаки. До речі, на Кринках, де вони намагалися зайти трьома групами, саме FPV-дрони допомогли відбити атаку. До наших підрозділів неодноразово зверталися командири для того, щоб ми допомогли їм перекинути на той берег як провізію, так і боєприпаси", — розповів генерал.

Він зауважив, що охочі стати оператором БпЛА є, але не всім це вдається, а з групи у 10 людей залишаються лише 1-2 людини.

"Хочу додати, що не треба боятися призиватись. Війна торкнеться кожного. Ніхто від неї не сховається вдома, в підвалі чи за кордоном. Потрібно йти та приносити допомогу своїй державі", — сказав Дмитро Марченко.

За його словами, українці в окупації активно допомагають ЗСУ.

"Херсонці довели не лише нашій країні, а й усьому світу, що вони не бажають бути з Росією. Саме вони надають цінну інформацію, яка допомагає нам уражати ворога точково та своєчасно.І в Криму є люди, які не хочуть, щоб там був "русский мир". Зрозуміло, що це ті, хто вимушено залишаються там, доглядаючи своїх батьків чи домівки. Вони теж допомагають, передаючи важливу нам інформацію", — розповів генерал-майор.

За його словами, люди в окупації відгукуються на заклики в телеграм-каналі "Николаевский Ванек", і в авторів каналу дуже потужно розвинута мережа партизанського руху.

Нагадаємо, що партизани виявили склади з російськими ракетами "Калібр" у Севастополі. Також партизани виявили кілька одиниць вантажної автомобільної техніки російських окупантів та поділилися координатами відповідних місць

19 січня партизани повідомили, що у тимчасово окупованому Севастополі в Криму зафіксували перекидання носія надзвукових ракет "Онікс".