FPV-дроны помогают отразить атаку: генерал Марченко по ситуации на левом берегу

Люди в оккупации откликаются на призывы в украинских телеграм-каналах и там очень мощно развита сеть партизанского движения, рассказал генерал-майор.

Related video

ВС РФ постоянно держат под огневым контролем Днепр, ведь это основная дорога на левый берег. Однако Силам обороны уже длительное время удается держать позиции в Крынках. Большую роль в отражении атак россиян играет подразделение ВСУ "Коршуны дяди Димы", которым руководит генерал-майор Дмитрий Марченко. О работе своего подразделения он рассказал "Эспрессо".

По его словам "Коршуны дяди Димы" стал экспериментальным проектом главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в начале прошлого года. В отряд БпЛА вошли военные, бойцы НГУ, правоохранители.

"Это высокомотивированные люди, которые уже были обучены или имели большое желание научиться работать с дронами. В наши задачи входит разведка, корректировка артиллерии и самостоятельное поражение сбросами", — пояснил Марченко.

Он добавил, что сейчас идет позиционная война и командование ОК "Юг" удачно планирует операции по сдерживанию ВС РФ, которые пытаются выбить Сли обороны с левого берега.

"Нашим бойцам удается отбивать эти атаки. Кстати, на Крынках, где они пытались зайти тремя группами, именно FPV-дроны помогли отбить атаку. К нашим подразделениям неоднократно обращались командиры для того, чтобы мы помогли им перебросить на тот берег как провизию, так и боеприпасы", — рассказал генерал.

Он отметил, что желающие стать оператором БпЛА есть, но не всем это удается, а из группы в 10 человек остаются только 1-2 человека.

"Хочу добавить, что не надо бояться призываться. Война коснется каждого. Никто от нее не спрячется дома, в подвале или за границей. Нужно идти и приносить помощь своему государству", — сказал Дмитрий Марченко.

По его словам, украинцы в оккупации активно помогают ВСУ.

"Херсонцы доказали не только нашей стране, но и всему миру, что они не желают быть с Россией. Именно они предоставляют ценную информацию, которая помогает нам поражать врага точечно и своевременно. И в Крыму есть люди, которые не хотят, чтобы там был "русский мир". Понятно, что это те, кто вынужденно остаются там, ухаживая за своими родителями или домами. Они тоже помогают, передавая важную нам информацию", — рассказал генерал-майор.

По его словам, люди в оккупации откликаются на призывы в телеграм-канале "Николаевский Ванек", и у авторов канала очень мощно развита сеть партизанского движения.

Напомним, что партизаны обнаружили склады с российскими ракетами "Калибр" в Севастополе. Также партизаны обнаружили несколько единиц грузовой автомобильной техники российских оккупантов и поделились координатами соответствующих мест

19 января партизаны сообщили, что во временно оккупированном Севастополе в Крыму зафиксировали переброску носителя сверхзвуковых ракет "Оникс".