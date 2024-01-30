Партизаны обнаружили склады с российскими ракетами "Калибр" в Севастополе, — "Атэш" (фото)

Агенты украинского подполья провели разведку к северу от Сухарной бухты в Крыму и нашли место, где оккупанты прячут свое вооружение и технику.

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Украинское подполье обнаружило на территории временно оккупированного Крыма склады, где, вероятно, хранятся ракеты типа "Калибр" и другие виды российского вооружения. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" 30 января.

Агенты партизан провели разведку в Севастополе к северу от Сухарной бухты и обнаружили склады с боеприпасами Российской Федерации.

"На территории упомянутых складов, вероятно, хранятся ракеты типа "Калибр" и другие виды вооружения", — говорится в сообщении.

Также партизаны обнаружили несколько единиц грузовой автомобильной техники российских оккупантов и поделились координатами соответствующих мест: 44.628525, 33.585635; 44.625469, 33.581552.

По словам координаторов подполья, всю информацию, которую получили агенты, передали Силам обороны Украины.

Напомним, 25 января агенты "Атеш" разведали одно из крупнейших российских оборонных предприятий в Московской области и обнаружили, что эта корпорация проектирует и выпускает ракетное вооружение различных классов, в частности ракеты Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 и ракетные комплексы типа "Бастион", "Яхонт", "Рубеж" и другие.

19 января партизаны сообщили, что во временно оккупированном Севастополе в Крыму зафиксировали переброску носителя сверхзвуковых ракет "Оникс".