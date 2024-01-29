Вывели корабли в Каспийское море. Когда РФ возобновит удары "Калибрами" по Украине

ВПК России производит ракеты "Калибр" без остановок: с сентября 2023 года оккупанты могли накопить более 240 ракет. Успешные операции Сил обороны Украины заставили РФ вывести часть ракетоносителей из Черного моря. Несмотря на это, опрошенные Фокусом военные аналитики говорят, что к следующей массированной атаке добавится угроза и с моря.

Related video

Российские военные давно не применяли крылатые ракеты морского базирования (КРМБ) "Калибр". Во время последних волн массированных ударов по Украине использовались авиационные и крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55, "Кинжалы" и различные баллистические цели. Ракеты морского базирования могут летать на малых высотах, поэтому средствам ПВО тяжело их поймать. Опасное вооружение ВС РФ будут использовать в течение всей войны, предупредили опрошенные Фокусом военные аналитики.

Пауза в применении "Калибров" говорит об их накоплении и дальнейшем производстве в России. По наблюдениям военного обозревателя Александра Коваленко, ВС РФ массово не применяли "Калибры" с 25 сентября прошлого года. Благодаря этому к 25 января 2024 года только за счет производственных мощностей они накопили более 240 ракет.

Большую роль в паузе ударов с моря сыграли удачные атаки Сил обороны Украины по кораблям и базам Черноморского флота РФ. Оккупанты вынужденно перебросили значительную часть кораблей из Севастополя в Новороссийск в Краснодарском крае. На новом месте они не успели обустроить всю инфраструктуру для обслуживания и хранения "Калибров".

Снаряды активно вывозят с 3413 ракетно-технической базы в Сухарной балке в Нахимовском районе Севастополя, в 1061-й арсенал комплексного хранения ракет и боеприпасов в станицу Натухаевскую Краснодарского края, добавляет Коваленко.

Интенсивное ведение боевых действий в Украине с 2022-го и до первой половины 2023 года привело к износу пусковых установок на носителях "Калибров", подчеркивает эксперт.

Акватория Каспийского моря — новый район пусков ракет "Калибр"

Возврат к практике ударов ракетами "Калибр" неминуем, учитывая уменьшение запаса крылатых ракет Х-101/555 и постепенного обустройства инфраструктуры в Новороссийске. К тому же в Черном море остаются ракетоносители. Военно-морские силы Украины утром 29 января зафиксировали пять российских кораблей, среди которых два носителя "Калибров" с запасом до восьми ракет.

Отметим, что с кораблей можно стрелять залпом и пускать сразу все снаряды по различным наземным целям.

Чтобы обезопасить ракетоносители от работы украинских ракет, командование РФ может рассмотреть идею пуска "Калибров" из Каспийского моря. Подводные лодки в таком случае дополнят бомбардировщики.

Если производить пуски из акватории Северного Каспия, ракеты полетят в Украину через Кавказ и Республику Адыгея. Расстояние от Астрахани до украинского города Днепр по прямой чуть более 1 тысячи километров. Дальность поражения ракеты "Калибр" по наземным составляет 2600 километров.

Расстояние от Астрахани до Днепра по прямой превышает тысячу километров

"В Каспии присутствуют до пяти кораблей-носителей ракет, опасность пусков существует. Вся логистика налажена", — объясняет Фокусу военно-морской эксперт Владимир Заблоцкий.

Российская армия до массированного обстрела Украины, как правило, оставляет в запасе до 30% количества используемых ракет. Возможно, оккупанты потратили больше "Калибров" и влезли в стратегический запас. Теперь нужно восстанавливать объемы для новых атак и накопления, рассуждает Заблоцкий.

Пуски КРМБ с Каспия сильно предсказуемы для украинской ПВО. Траектория ракеты видна и перехватить ее не составит труда. Ракеты дорогие и лучше применять их с близкого расстояния, например, Черного моря, подчеркивает военно-морской эксперт Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук.

Когда нужно ожидать пуски "Калибров"?

Атаки Сил обороны Украины по портам в Черном море привели к проблемам с загрузкой и транспортировкой ракет из Севастополя. Однако не стоит рассчитывать на то, что в следующей волне ракетных ударов будут исключительно "Калибры", считает Максим Паламарчук.

"Комбинированная атака включает и пуски ракет с самолетов. Морская компонента задействуется сразу, как только армия РФ решит вопросы с погрузкой и транспортировкой ракет", — рассказал он.

Массированная атака с применением "Калибров", по оценкам военных экспертов, может быть в середине февраля или ближе к началу весны.

Типы "Калибров" и их характеристики

Ракета "Калибр" предназначена для поражения наземных объектов. По сути, это обновленная версия советской ракеты 3М10, кальки американской крылатой ракеты Tomahawk. У "Калибров" четыре типа модификации: "Калибр-НК", "Калибр-ПЛ", "Калибр-АЭ" и "Калибр-М" с общими боевыми характеристиками.

"Калибры" стали известны во время российской военной кампании в Сирии. ВС РФ выпустили по целям в стране почти 100 ракет.

Максимальная дальность ракеты "Калибр" — 2600 километров, а скорость ракеты при подлете к цели доходит до 500 км/ч. Отклонение от цели составляет менее 10 метров с расстояния пуска более 1500 км.

КМБР не летит по прочерченный на карте прямой линии, а корректирует полет исходя из особенностей рельефа местности. Боеголовки оснащаются разными типами: конвенционными, ядерными и другими в зависимости от задач.

Напомним, военный обозреватель Давид Шарп ранее замечал, что ВСУ создали опасные условия для Черноморского флота РФ возле Крыма. Несмотря на это, Россия еще может запускать ракеты "Калибр" из акватории Новороссийска.

Фокус ранее писал, что в Краснодарском крае недавно упали две ракеты "Калибр". Местные власти называли произошедшее "неустановленным устройством".