Вивели кораблі в Каспійське море. Коли РФ відновить удари "Калібрами" по Україні

ВПК Росії виробляє ракети "Калібр" без зупинок: з вересня 2023 року окупанти могли накопичити понад 240 ракет. Успішні операції Сил оборони України змусили РФ вивести частину ракетоносіїв із Чорного моря. Попри це, опитані Фокусом військові аналітики кажуть, що до наступної масованої атаки додасться загроза і з моря.

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Російські військові давно не застосовували крилаті ракети морського базування (КРМБ) "Калібр". Під час останніх хвиль масованих ударів по Україні використовувалися авіаційні та крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55, "Кинджали" і різні балістичні цілі. Ракети морського базування можуть літати на малих висотах, тому засобам ППО важко їх зловити. Небезпечне озброєння ЗС РФ використовуватимуть протягом усієї війни, попередили опитані Фокусом військові аналітики.

Пауза в застосуванні "Калібрів" свідчить про їх накопичення і подальше виробництво в Росії. За спостереженнями військового оглядача Олександра Коваленка, ЗС РФ масово не застосовували "Калібри" з 25 вересня минулого року. Завдяки цьому до 25 січня 2024 року тільки за рахунок виробничих потужностей вони накопичили понад 240 ракет.

Велику роль у паузі ударів з моря зіграли вдалі атаки Сил оборони України по кораблях і базах Чорноморського флоту РФ. Окупанти вимушено перекинули значну частину кораблів із Севастополя до Новоросійська в Краснодарському краї. На новому місці вони не встигли облаштувати всю інфраструктуру для обслуговування та зберігання "Калібрів".

Снаряди активно вивозять із 3413 ракетно-технічної бази в Сухарній балці в Нахімовському районі Севастополя, у 1061-й арсенал комплексного зберігання ракет і боєприпасів у станицю Натухаєвську Краснодарського краю, додає Коваленко.

Інтенсивне ведення бойових дій в Україні з 2022-го і до першої половини 2023 року призвело до зносу пускових установок на носіях "Калібрів", підкреслює експерт.

Акваторія Каспійського моря — новий район пусків ракет "Калібр"

Повернення до практики ударів ракетами "Калібр" неминуче з огляду на зменшення запасу крилатих ракет Х-101/555 та поступового облаштування інфраструктури в Новоросійську. До того ж у Чорному морі залишаються ракетоносії. Військово-морські сили України вранці 29 січня зафіксували п'ять російських кораблів, серед яких два носії "Калібрів" із запасом до восьми ракет.

Зазначимо, що з кораблів можна стріляти залпом і пускати відразу всі снаряди по різних наземних цілях.

Щоб убезпечити ракетоносії від роботи українських ракет, командування РФ може розглянути ідею пуску "Калібрів" з Каспійського моря. Підводні човни в такому разі доповнять бомбардувальники.

Якщо проводити пуски з акваторії Північного Каспію, ракети полетять в Україну через Кавказ і Республіку Адигея. Відстань від Астрахані до українського міста Дніпро по прямій трохи понад 1 тисячі кілометрів. Дальність ураження ракети "Калібр" по наземних становить 2600 кілометрів.

Відстань від Астрахані до Дніпра по прямій перевищує тисячу кілометрів

"У Каспії присутні до п'яти кораблів-носіїв ракет, небезпека пусків існує. Вся логістика налагоджена", — пояснює Фокусу військово-морський експерт Володимир Заблоцький.

Російська армія до масованого обстрілу України, як правило, залишає в запасі до 30% кількості використовуваних ракет. Можливо, окупанти витратили більше "Калібрів" і влізли в стратегічний запас. Тепер потрібно відновлювати обсяги для нових атак і накопичення, міркує Заблоцький.

Пуски КРМБ з Каспію дуже передбачувані для української ППО. Траєкторію ракети видно і перехопити її не складе труднощів. Ракети дорогі і краще застосовувати їх з близької відстані, наприклад, Чорного моря, підкреслює військово-морський експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Паламарчук.

Коли слід очікувати пуски "Калібрів"?

Атаки Сил оборони України по портах у Чорному морі призвели до проблем із завантаженням і транспортуванням ракет із Севастополя. Однак не варто розраховувати на те, що в наступній хвилі ракетних ударів будуть виключно "Калібри", вважає Максим Паламарчук.

"Комбінована атака охоплює і пуски ракет із літаків. Морська компонента задіюється одразу, щойно армія РФ вирішить питання з навантаженням і транспортуванням ракет", — розповів він.

Масована атака із застосуванням "Калібрів", за оцінками військових експертів, може бути в середині лютого або ближче до початку весни.

Типи "Калібрів" та їхні характеристики

Ракета "Калібр" призначена для ураження наземних об'єктів. По суті, це оновлена версія радянської ракети 3М10, кальки американської крилатої ракети Tomahawk. У "Калібрів" чотири типи модифікації: "Калібр-НК", "Калібр-ПЛ", "Калібр-АЕ" і "Калібр-М" із загальними бойовими характеристиками.

"Калібри" стали відомі під час російської військової кампанії в Сирії. ЗС РФ випустили по цілях у країні майже 100 ракет.

Максимальна дальність ракети "Калібр" — 2600 кілометрів, а швидкість ракети при підльоті до цілі доходить до 500 км/год. Відхилення від цілі становить менше ніж 10 метрів з відстані пуску понад 1500 км.

КМБР не летить по прокресленій на карті прямій лінії, а коригує політ виходячи з особливостей рельєфу місцевості. Боєголовки оснащуються різними типами: конвенційними, ядерними та іншими залежно від завдань.

Нагадаємо, військовий оглядач Давид Шарп раніше зауважував, що ЗСУ створили небезпечні умови для Чорноморського флоту РФ біля Криму. Попри це, Росія ще може запускати ракети "Калібр" з акваторії Новоросійська.

Фокус раніше писав, що в Краснодарському краї нещодавно впали дві ракети "Калібр". Місцева влада називала подію "невстановленим пристроєм".