Україна створила проблеми: флот РФ не запускає "Калібри", експерт назвав можливі причини (відео)

ЗСУ повинні наростити виробництво власних дронів-камікадзе для ударів по інфраструктурі російських міст, щоб у РФ замислились над доцільністю атак за допомогою Shahed, зазначає військовий оглядач Давид Шарп.

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ВМС України змогли створити найнебезпечніші умови для дислокації Чорноморського флоту РФ поблизу Криму і можливості для проведення бойових операцій з його використанням різко погіршились. Але говорити про те, що кораблі ворога лишили можливості запускати ракети "Калібр" з акваторії Новоросійську трохи далі від Криму теж було б не правильним. Про це в інтерв'ю Фокусу зазначив військовий оглядач Давид Шарп.

Те що агресор вже майже місяць не запускає "Калібри" означає лише оперативну паузу і це можна пов'язати також з тим, що і російська авіація за рідкісними виключеннями не наносить подібні удари, зазначає експерт. Чому так сталось — можна тільки здогадуватись та розбирати різні конспірологічні ідеї.

"Наприклад, можна подумати, що удари по енергоструктурі України стануть стимулом для виділення застряглого пакета допомоги США, зазначає військовий оглядач. — А може окупанти просто накопичують ракети до моменту надання Україні винищувачів F-16 чи вони вирішили, що минулорічні удари по енергоструктурі не дали потрібного ефекту тому від них відмовились".

На думку Давида Шарпа, коли Україна навесні все ж таки отримає літаки F-16, то з ними західні партнери нададуть і якусь протикорабельну зброю, тоді загроза Чорноморському флоту РФ зросте максимально.

З іншого боку, зазначає військовий оглядач, Україна має посилювати потенціал так званої "довгої руки" шляхом ударів по території Росії вітчизняними дронами-камікадзе. Це дасть змогу наносити удари по підприємствах ВПК окупантів вглибині території РФ, а це, своєю чергою, дозволить не тільки знизити боєздатність російської армії в цілому, але і відтягнути засоби ППО від фронту, а ще це важливий медійний фактор для населення РФ.

"Не тільки в Україні звучать сигнали повітряної тривоги, але і в Росії мешканці країни-агресорки не можуть почувати себе в безпеці. — каже Давид Шарп. — Якщо росіяни побачать, що на їхній удар "Шахедами" летить подібна ж відповідь з боку України, то, можливо, замисляться, а "чи варта овчинка вичинки"".

Подібний паритет і припинення дзеркальних ударів навіть був між Ізраїлем та терористами, зазначає експерт. Тому Україна терміново має наростити виробництво дронів-камікадзе по типу "Шахед".

Звичайно, додає оглядач, важливо налагодити серйозне виробництво крилатих ракет, хоча зробити це в короткий термін майже неможливо. Як відомо, каже експерт, продовжується робота над наземною версією "Нептуна" та балістичною ракетою "Сапсан", тому, можливо, невдовзі побачимо результати в цій галузі.

Фокус раніше писав про ідею Міноборони України компенсувати дронами дефіцит артилерійських снарядів. Експерти впевнені, що БПЛА можуть лише доповнити роботу артилерії, але не замінити її.