Втомились від невдач і пішли в обхід: як ЗС РФ просуваються до Курахового, — DeepState

Росія кинула велику кількість техніки й бійців, щоб рухатись в напрямку селища Гостре. Також багато підрозділів ворог стягнув на ділянку Українськ-Желанне Перше-Невельське.

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ЗС РФ не припиняють активних штурмів на Курахівському напрямку в Донецькій області. Деталями щодо ситуації на фронту 20 вересня поділились у DeepState.

Аналітики пояснили, що російські окупанти постійно намагаються прорватись через позиції Сил оборони до Курахового. Однак останній тиждень відзначився складними боями в районі селища Гостре, а також сіл Георгіївка та Максимільянівка.

Зазначається, що ЗС РФ намагаються розвивати успіх в напрямку Гострого за допомогою великої кількості техніки та піхоти. Ворог пробує закріпитись, але на заваді стоїть щільна робота українських БПЛА й артилерії.

Загарбники сподіваються, що зможуть обійти Георгіївку та Максимільянівку. Як підкреслили аналітики, у цих населених пунктах ворожі війська "постійно зазнають невдач".

Окрім того, в останній тиждень окупанти досягли успіху в районі міста Українськ, села Желанне Перше та селища Невельське. Туди Росія стягнула "багато підрозділів". Сили перебували поблизу, щоб продовжити наступ.

"Не дивно, що цей напрямок атак відносять до Курахівського, адже просування ворога відбувається південніше саме в його сторону", — зауважили в DeepState.

Аналітики передали, що нині загарбники намагаються повністю окупувати Желанне Перше та зачистити Українськ. Водночас ворог накопичує й перегруповує сили для продовження наступу, зокрема в напрямку міста Гірник.

"Куди буде далі рухатися ворог — покаже тільки час, адже, дуже часто, вони просто використовують можливості слабких місць, які дозволяють їм йти далі", — додали в публікації.

Згадані населені пункти на мапі Фото: DeepState

Що каже командування?

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ йшлося, що протягом доби на Курахівському напрямку було відбито 63 російські атаки. Зокрема, бої точились в районі Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

Згадані населені пункти на мапі Фото: DeepState

Нагадаємо, 19 вересня у Міноборони РФ заявили, що російські війська окупували село Георгіївка та наблизились до Курахового на 3 кілометри. Військовослужбовець "Офіцер" інформував, що ЗС РФ винищили населений пункт, не залишивши там будівель.

Речник 26 артилерійської бригади Олег Калашніков повідомив, що окупанти прагнуть вийти на адміністративні кордони Луганської й Донецької областей, щоб "зберегти обличчя".