Вже уражали вертоліт РФ: у ГУР озвучили нові цілі для морських дронів (відео)

За словами офіцера ГУР з позивним "Шарк", нещодавня модифікація Magura V5 з керованою радянською ракетою Р-73 неодноразово застосовувалася. Мова про модернізовану ракету для винищувачів.

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В арсеналі ГУР з'явилися морські дрони з системами ППО і керованою ракетою Р-73. Безпілотні технології відомства продовжують розвиватися, серед іншого дрони збираються обладнати ще й ЗРК. Про це "Радіо Свобода" розповіли офіцери спецпідрозділу ГУР Group 13.

Сюжет журналістів про нову модифікацію морського дрона ГУР

Повідомляють, що одне з поточних завдань розвідки — боротьба з авіацією і підводними човнами російських військ.

Мова про нещодавню модифікацію Magura V5 з керованою ракетою радянської розробки Р-73 класу "повітря-повітря" та інфрачервоною системою самонаведення. Спочатку її розробляли для винищувачів.

За словами офіцера ГУР з позивним "Шарк", подібні установки вже неодноразово застосовувалися. Він також нагадав, що в одному з випадків було уражено російський вертоліт.

Морські дрони Magura V5

Російська авіація становить, мабуть, головну загрозу морським дронам у Чорному морі. З цієї причини в ГУР і намагаються домогтися контролю і в повітряному просторі.

"Ми зараз дійсно працюємо над тим, щоб обладнати наші борти зенітно-ракетними комплексами", — пояснив командир Group 13 "Тринадцятий".

Морські дрони

У планах відомства — також вертольоти й літаки, і до цього вже наближаються. Спецпідрозділ також ставить перед собою завдання зі знищення російських підводних човнів.

Морські дрони Magura V5

Представник ГУР вважає, що і це завдання здійсненне, подібне було вже з корветом "Сергієм Котовим", який тривалий час не могли уразити.

"Тут потрібно трохи довше попрацювати й підготуватися добре. Можливо, ще потрібно трохи везіння", — пояснив представник спецпідрозділу.

Про те, що в українських морських безпілотників є системи ППО, раніше говорив і керівник ГУР Кирило Буданов. Очільник відомства пророкує домінування морських дронів над звичайними бойовими кораблями — щонайменше в закритих акваторіях або напівзакритих.

Нагадаємо, що ЗСУ послабили наступ російських військ під Українськом, а окупанти захопили школу в Гірнику.

Також повідомлялося, що в МЗС попереджають про ризик ядерного інциденту, оскільки РФ може готувати удари по об'єктах українських АЕС.