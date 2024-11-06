Ночная атака "Шахедов": РФ атаковала шесть областей, взрывалось также под Киевом

Российские дроны-камикадзе "Шахед" угрожали Киевской и Полтавской областям, свидетельствуют данные Сил обороны. Беспилотники подлетали с двух направлений, а для атаки на Киев зашли в Беларусь.

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В ночь на 6 ноября ВС РФ запустили по Украине две основные группы дронов-камикадзе "Шахед", которые летели с востока через Полтавскую область и с юга через Николаевскую. Киевская военная администрация сообщила о работе средств противовоздушной обороны. Под утро последние беспилотники добрались до Полтавской области. О деталях ночной атаки Воздушные силы ВСУ рассказали в Telegram-канале.

Воздушное командование сообщило о появлении новых групп "Шахедов" около 22 ч. 5 ноября. "Шахеды" двигались на запад, северо-запад и юго-запад Украины. Через три часа — следующая волна, которая шла с юга, говорится в ряде сообщений командования.

Сначала беспилотники РФ залетели в Украину через границу в Сумской области и дальше разделились на четыре направления, написали военные. БПЛА двигались из-под Сум на запад, из-под Чернигова — на Киев, от Днепра и Сум — на юг. До полуночи вражеские дроны оказались в Киевской и Житомирской областях, через час — в Полтавской.

Кроме того, продолжалась атака в южных регионах — БПЛА заметили в Николаевской и Одесской областях, свидетельствуют предупреждения Сил обороны в Telegram-канале. В 1 час. 6 ноября зашли "Шахеды", запущенные со стороны Черного моря: часть двинулась на Одессу, часть — на север, в сторону Полтавы и Черкасс.

Тем временем продолжалась воздушная атака над северными регионами, во время которой дроны свернули на территорию Беларуси, затем изменили направление и полетели на Киев, написало командование в 1:36. Последний этап российской атаки направлен на Полтавскую область, говорится в сообщении Воздушных сил, которое появилось в 4:39.

Ночной удар РФ 6 ноября — Воздушные силы об атаке Шахедов Фото: Скриншот

Ночной удар РФ 6 ноября — детали

На карте воздушных тревог видим, что в ночь на 6 ноября самый длинный сигнал угрозы длился в Черниговской области — около восьми часов (начался в 20:29, закончился в 4:59). В других областях, о которых шла речь в отчетах Воздушных сил, тревогу объявляли один-два раза в течение ночи и длилась она не более двух часов. На момент подготовки статьи "Шахеды" все еще угрожали Полтавской области, свидетельствует мониторинговая карта.

Ночной удар РФ 6 ноября — угроза Полтавской области Фото: Скриншот

Киевская областная военная администрация предупредила граждан о работе средств ПВО в 3:55 6 ноября. О последствиях удара РФ пока данных не публиковали. Мэр Киева Виталий Кличко и КГВА не информировали о падении обломков или других повреждениях, которые могли произойти в результате российской атаки.

Главы военных администраций, о которых упоминали Воздушные силы, пока не писали о ходе событий в ночь на 6 ноября.

Отметим, 5 ноября Фокус писал о воздушной атаке РФ, направленной на Киев, Миргород и Староконстантинов. Виталий Кличко подтвердил падение обломков в двух районах — Голосеевском и Оболонском. В обоих случаях начались пожары, которые потушили спасатели. Предыдущая атака, 4 ноября, также была направлена на Киев, рассказала столичная власть. Загорелось в Деснянском и Оболонском районах, взрывная волна выбила окна в жилых домах.

Напоминаем, 4 ноября эксперты института судебной экспертизы рассказали, как россияне обновили дроны-камикадзе и какую новую угрозу они несут.