Нічний удар по Києву: росіяни запустили ракети та "Шахеди", працювала ППО, подробиці

Російські війська запустили по Києву кілька груп "Шахедів", а зранку додали крилаті "Іскандери" або малопомітні ракети Х-69. В небі над столицею та областю працювали сили ППО, тривога триває дев'яту годину поспіль.

В ніч на 8 листопада ЗС РФ спершу вдарили по Києву зграями дронів-камікадзе "Шахед", які атакували зі сходу та півдня. Після цього росіяни запустили ракети, які засоби ППО могли збити у районі Василькова поруч зі столицею. Деталі нічного удару по Києву розповіли Повітряні сили ЗСУ та Київська військова адміністрація (КМВА).

Повітряні сили попередили про перші пуски дронів-камікадзе близько 21:30 7 листопада. БПЛА летіли з боку Сумської та Чернігівської областей та прямували у напрямку Києва, Київської та Полтавської областей, пізніше — дістались до Житомирської. За 30 хв. з'явилось повідомлення про вильоти на півдні: російські "Шахеди" загрожували Одеській області, ішлося в одному з дописів командування. О 5:56 військові заявили, що РФ запустила ракети, які летіли у бік Києва. Крім того, з південного напрямку продовжували летіти "Шахеди".

На момент публікації статті Повітряне командування не повідомляло про кількість засобів ураження, застосовані ЗС РФ під час обстрілу 8 листопада.

Обстріл РФ та удар по Києву — Повітряні сили про атаку 8 листопада

Обстріл РФ та удар по Києву — деталі

Сигнал повітряної тривоги у Києві та Київській області пролунав о 20:50 7 листопада і триває протягом ночі (вісім-дев'ять годин), і не скасований на момент публікації статті. Крім столичного регіону, оголосили про загрозу в Чернігівській, Сумській (тривога триває так само довго), у Житомирській та Полтавській (по чотири та шість годин відповідно), Одеській та Миколаївській (дві години).

КМВА у Telegram-каналі підтвердила атаку ракет на Київ. Близько 5 год. 8 вересня з'явився допис про роботу сили ППО. Вибухало, ймовірно, біля південних околиць столиці, у районі міста Васильків. Міський голова Києва Віталій Кличко поки що не писав про наслідки російського удару "Шахедами" та ракетами.

Тим часом деякі деталі додали у каналі представника Сил оборони "Миколаївський Ваньок". У одному з дописів було вказано, що під час нічної атаки ворог запусти мінімум три ракети. Можливий тип засобів ураження — малопомітні Х-69, які запускаються літаками Су-57, або крилаті "Іскандер-К". Точні дані з'являться після вивчення уламків, ідеться у дописі.

Обстріл РФ та удар по Києву — атака ракетами та шахедами 8 листопадаа

Зазначимо, в ніч на 8 листопада ЗС РФ вдарили по Одесі та Харкову, писав Фокус. Під час атаки на Харків російська бомба зруйнувала під'їзд та кілька поверхів багатоповерхівки, повідомили у Харківській ОВА. Мер міста Ігор Терехов додав, що постраждав будинок в Салтівському районі: почалась пожежа під руїнами перебувають люди. Внаслідок удару по Одесі також є постраждалі та руйнування, написав вночі голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Росіяни влучили "Шахедом" по будинку, почалась пожежа, ідеться у дописі посадовця.

Нагадуємо, в ніч на 7 листопада росіяни запустили по Києву дрони-камікадзе, почалась пожежа на 33 та 34 поверхах висотного будинку.