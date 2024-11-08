Ночной удар по Киеву: россияне запустили ракеты и "Шахеды", работала ПВО, подробности

Российские войска запустили по Киеву несколько групп "Шахедов", а утром добавили крылатые "Искандеры" или малозаметные ракеты Х-69. В небе над столицей и областью работали силы ПВО, тревога продолжается девятый час подряд.

В ночь на 8 ноября ВС РФ сначала ударили по Киеву стаями дронов-камикадзе "Шахед", которые атаковали с востока и юга. После этого россияне запустили ракеты, которые средства ПВО могли сбить в районе Василькова рядом со столицей. Детали ночного удара по Киеву рассказали Воздушные силы ВСУ и Киевская военная администрация (КГВА).

Воздушные силы предупредили о первых пусках дронов-камикадзе около 21:30 7 ноября. БПЛА летели со стороны Сумской и Черниговской областей и направлялись в направлении Киева, Киевской и Полтавской областей, позже — добрались до Житомирской. Через 30 мин. появилось сообщение о вылетах на юге: российские "Шахеды" угрожали Одесской области, говорилось в одном из сообщений командования. В 5:56 военные заявили, что РФ запустила ракеты, которые летели в сторону Киева. Кроме того, с южного направления продолжали лететь "Шахеды".

На момент публикации статьи Воздушное командование не сообщало о количестве средств поражения, примененных ВС РФ во время обстрела 8 ноября.

Обстрел РФ и удар по Киеву — Воздушные силы об атаке 8 ноября

Обстрел РФ и удар по Киеву — детали

Сигнал воздушной тревоги в Киеве и Киевской области прозвучал в 20:50 7 ноября и продолжается в течение ночи (восемь-девять часов), и не отменен на момент публикации статьи. Кроме столичного региона, объявили об угрозе в Черниговской, Сумской (тревога длится так же долго), в Житомирской и Полтавской (по четыре и шесть часов соответственно), Одесской и Николаевской (два часа).

КМВА в Telegram-канале подтвердила атаку ракет на Киев. Около 5 час. 8 сентября появилось сообщение о работе силы ПВО. Взрывалось, вероятно, у южных окраин столицы, в районе города Васильков. Городской голова Киева Виталий Кличко пока не писал о последствиях российского удара "Шахедами" и ракетами.

Между тем некоторые детали добавили в канале представителя Сил обороны "Николаевский Ванек". В одном из сообщений было указано, что во время ночной атаки враг запустил минимум три ракеты. Возможный тип средств поражения — малозаметные Х-69, которые запускаются самолетами Су-57, или крылатые "Искандер-К". Точные данные появятся после изучения обломков, говорится в сообщении.

Обстрел РФ и удар по Киеву — атака ракетами и шахедами 8 ноябряа

Отметим, в ночь на 8 ноября ВС РФ ударили по Одессе и Харькову, писал Фокус. Во время атаки на Харьков российская бомба разрушила подъезд и несколько этажей многоэтажки, сообщили в Харьковской ОГА. Мэр города Игорь Терехов добавил, что пострадал дом в Салтовском районе: начался пожар, под руинами находятся люди. В результате удара по Одессе также есть пострадавшие и разрушения, написал ночью глава = Одесской ОГА Олег Кипер. Россияне попали "Шахедом" по дому, начался пожар, говорится в заметке чиновника.

Напоминаем, в ночь на 7 ноября россияне запустили по Киеву дроны-камикадзе, начался пожар на 33 и 34 этажах высотного дома.