"Последний аргумент": военкор РФ жалуется, что Путин "отменил" ракетные удары по Украине

Кремль пытается заставить Украину сесть за стол переговоров, и поэтому приостановил массированные ракетные обстрелы и масштабное наступление, утверждает вражеский военкор с никнеймом Alex Parker. Возобновить якобы обстрелы могут в случае, если ВСУ нанесут слишком чувствительный удар. Между тем аналитики отмечают, что российская авиация уже более двух месяцев не применяет ракеты Х-101 для воздушных атак.

РФ в ближайшее время не будет наносить массированных ракетных ударов по Украине. Летчикам стратегической авиации сообщили, что они пока не будут подниматься в небо для бомбардировок. Причина такого решения — давление и принуждение украинцев к мирным переговорам на условиях президента РФ Владимира Путина. О том, как российские ракеты стали последним аргументом Кремля и при каких условиях возобновят удары, написал Z-военкор с ником Alex Parker в Telegram-канале. Фокус просмотрел сообщения других прокремлевских блогеров об обстрелах украинцев.

Сообщение Z-военкора о ракетных ударах по Украине появилось в сети около 9 ч. 8 ноября. Автор утверждает, что стратегическая авиация РФ якобы получила указание "выдохнуть и расслабиться". Из этого делается вывод, что в ближайшее время ракетных ударов по украинцам не будет: блогеру это не нравится и он называет такие действия "позором". Кроме того, атаки РФ сосредоточатся в двух точках — под Покровском и под Орехово. По мнению Z-блогера, затишье используют, чтобы "посадить украинцев за стол переговоров".

Россиянин написал, что нарушение затишья возможно при двух условиях. Во-первых, если украинцы нанесут РФ особо болезненный удар. Во-вторых, если украинцы откажутся от предложений "мира" на условиях Путина.

Ракетные удары РФ — жалоба российского военкора Фото: Скриншот

Ракетные удары РФ и пуски "Шахедов" — детали

Фокус просмотрел каналы Z-блогеров с наибольшим количеством подписчиков. Например, в блогах военкора "Комсомольской правды" Александра Коца, репортера ВГТРК Андрея Руденко, WarGonzo и др. не пишут об отмене ракетных ударов по Украине. Зато там массово и старательно цитируют последнее выступление Путина на Валдайском форуме и надеются, что новый президент США Дональд Трамп согласится с российскими идеями о завершении войны.

Между тем в мониторинговом канале Tracking подсчитали, что пауза в ракетных обстрелах длится 61 день (по состоянию на 4 ноября, на сегодня — уже 65). Аналитики опубликовали карту перелетов Ту-95, использующихся для бомбардировок: они петляют между тремя аэродромами, но без пусков. В то же время военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко 3 ноября написал, что в октябре россияне использовали вдвое меньше ракет различных типов ("Искандер-М/К", "Кинжалов", Х-101, Х-22 и т.д.), чем в сентябре: 84 против 151. Параллельно применили рекордное количество дронов-камикадзе "Шахед" (2023 шт.). После этого обозреватель сделал вывод, что Кремль накапливает средства поражения, чтобы ударить по Украине зимой.

Отметим, последний массированный ракетный удар РФ состоялся 26 августа 2024 года: тогда враг применил 127 ракет и повредил ряд энергетических объектов. Взрывалось в Киеве, в Кривом Роге, в Полтавской области и тому подобное.

Напоминаем, в ночь на 8 ноября россияне запустили четыре малозаметные для радаров ракеты Х-69, одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 92 дрона-камикадзе "Шахед": Воздушные силы доложили о сбитии Х-69 и 62 беспилотников. Под ударом оказался Киев, а местные власти подтвердили уничтожение ракет к югу от столицы.